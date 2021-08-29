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Спорт

Українці Олійник, Яременко, Остапченко та Мисник стали віце-чемпіонами Паралімпійських ігор

14:03 29 серпня 2021
Ілля Яременко

У п'ятий змагальний день на Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени продовжують завойовувати медалі різного ґатунку.

Слідом за «золотом» Оксани Зубковської у стрибках у довжину та Романа Полянського в академічному веслуванні, а також «сріблом» плавця Андрія Трусова та «бронзою» дзюдоїста Олександра Назаренка віце-чемпіонами Паралімпійських ігор стали ще чотири наших співвітчизники.

40-річна Наталія Олійник стала другою у важкій атлетиці (вагова категорія — до 79 кг), у кращій спробі піднявши штангу вагою 133 кг, та поступилася лише Босе Омолайо з Нігерії, яка тріумфувала з результатом 141 кг.

Ще два «срібла» принесли нашій збірній плавці. Денис Остапченко на дистанції 50 метрів на спині пропустив уперед лише китайця Лянкана Джоу.

А Ілля Яременко (на фото в заголовку), який завоював «бронзу» в Ріо-2016, на аналогічній дистанції вільним стилем поступився білорусу Ігорю Бокію. До слова, тут же бронзовим призером став ще один наш співвітчизник Максим Веракса, який є чинним світовим рекордсменом.

Ще одну срібну нагороду принесла до скарбнички «жовто-синіх» Анастасія Мисник у штовханні ядра. Наша співвітчизниця з результатом 14,16 м стала другою, поступившись лише Ісамар Мендес Санчес із Еквадору, яка встановила світовий рекорд — 14,39 м.

Таким чином, наші спортсмени вже завоювали у столиці Японії 42 нагороди (10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових) та продовжують утримувати місце в топ-5 медального рейтингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що харків'янин Максим Крипак зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади.

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