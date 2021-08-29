Тренер «Колоса» пішов у відставку після ганебної поразки від «Динамо»

Принизлива поразка від «Динамо» (0:7) у рамках 6-го туру чемпіонату України з футболу стала фатальною для головного тренера «Колоса» Руслана Костишина.

На наступний день наставник, який очолював команду з 2014 року та пройшов із нею шлях від аматорського футболу до прем'єр-ліги, подав у відставку. Як повідомляє офіційний сайт ковалівців, президент «Колоса» Андрій Засуха прийняв заяву Костишина та призначив виконуючим обов'язки головного тренера його помічника Сергія Кузнецова. При цьому фахівцю було запропоновано залишитися у структурі клубу, на що той відповів згодою.

Відзначимо, що «Колос» під керівництвом Руслана Костишина вийшов до прем'єр-ліги в 2019 році. У дебютному сезоні у вищому вітчизняному дивізіоні ковалівці посіли шосте місце, а в минулому чемпіонаті стали четвертими. Два сезони поспіль «Колос» представляв Україну в єврокубках, але в обох випадках (у Лізі Європи-2020/2021 та Лізі конференцій-2021/2022) припиняв боротьбу на стадії кваліфікації. У нинішньому чемпіонаті ковалівці займають поточне 11-е місце, набравши у п'яти турах п'ять очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко після Євро-2020 пішов зі збірної України.

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