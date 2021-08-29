«Шахтар» у меншості не втримав перемогу над «Минаєм»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 29 серпня, матчами в Чернігові, Ужгороді, Запоріжжі та Львові завершується ігрова програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 6-й тур

29 серпня (неділя)

«Минай» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Ахмедзаде, 76 — Траоре, 34, з пенальті). На 15-й хвилині вилучений Марлон («Шахтар»), на 90+6-й — Кулієв («Минай») та Додо («Шахтар»).

«Шахтар»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі, Степаненко, Маркос Антоніо, Тете (Віта, 19), Марлос, Соломон, Траоре.

Донецький «Шахтар», обігравши у важкому протистоянні за сумою двох матчів французький «Монако» та пройшовши до групового турніру Ліги чемпіонів, приїхав до Ужгорода на поєдинок із «Минаєм», який збирався дати бій гірникам. Особливий настрій напевно був у вихованця «Шахтаря» форварда Селезньова, який вийшов у стартовому складі.

Зокрема, досвідчений нападник доклав руку до швидкого вилучення у складі гостей. Саме на ньому «заробив» перше попередження Марлон, зробивши необережну відмашку, ну, а на 15-й хвилині бразилець отримав другий «гірчичник», блокувавши прохід Ахмедзаде, та залишив свою команду в меншості.

Утім, навіть маючи на одного гравця менше, гірники особливо нічого не дозволяли закарпатцям створювати біля своїх воріт, у той же час самі тримали оборону суперника в напрузі. І на 34-й хвилині таки домоглися свого — Векляк порушив правила проти Траоре у своєму штрафному майданчику, і сам же постраждалий упевнено реалізував пенальті — 1:0.

Після перерви ситуація на полі особливо не змінилася, але господарі знайшли свій момент, щоб забити. Вишневський виконав навіс до штрафного майданчика з правого флангу, Ахмедзаде опинився перед воротами й точно пробив повз Пятова — 1:1.

Останні хвилини матчу пройшли в атаках гірників, а вже в компенсований час на перший план вийшли емоції, результатом чого стали ще два вилучення — Кулієва у «Миная» та Додо у «Шахтаря». А ось голів більше в матчі глядачі не побачили, і команда Роберто де Дзербі вдруге за сезон втратила очки.

«Десна» (Чернігів) — «Верес» (Рівне) — 0:4 (Нємчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1, з пенальті).

Чернігівська «Десна», яка стартувала в сезоні з чотирьох поспіль перемог, схоже, потрапила у психологічну яму. Свідченням цього дві поспіль розгромні поразки — і якщо результат матчу в Києві проти «Динамо» ще можна якось пояснити силою суперника, то домашня невдача в поєдинку з новачком прем'єр-ліги, рівненським «Вересом», не прикрашає нещодавнього лідера турнірної таблиці. Примітно, що всі чотири м'ячі підопічні Олександра Рябоконя пропустили в першому таймі, але після перерви навіть не спромоглися на гол престижу.

28 серпня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 7:0 (де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67).

«Динамо»: Бойко, Кендзьора (Караваєв, 61), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 61), Циганков, Буяльський (Лєднєв, 69), Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Шкурін (Рамірес, 46).

«Інгулець» (Петрове) — «Маріуполь» — 3:0 (Шарай, 22, 58, Стівен, 76).

«Металіст-1925» (Харків) — «Дніпро-1» — 1:2 (Марлісон, 36 — Чуже, 69, з пенальті, Гуцуляк, 90+2).

27 серпня (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Олександрія» — 2:2 (Авагімян, 68, Ванат, 75 — Третьяков, 72, Устименко, 84).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 16 очок (6 матчів);

2. «Шахтар» — 13 (6);

3. «Дніпро-1» — 13 (6);

4. «Десна» — 12 (6);

5. «Ворскла» — 11 (5);

6. «Олександрія» — 11 (6);

7. «Верес» — 8 (6);

8. «Зоря» — 7 (5);

9. «Інгулець» — 7 (6);

10. «Металіст-1925» — 6 (6);

11. «Минай» — 5 (5);

12. «Колос» — 5 (5);

13. «Рух» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (5);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»).

У 6-му турі УПЛ у неділю, 29 серпня, зіграють також «Зоря» — «Ворскла» та «Рух» — «Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Колоса» Руслан Костишин пішов у відставку після ганебної поразки від «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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