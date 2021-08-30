Українка Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо

Чотири нагороди різного ґатунку вибороли українські спортсмени з обмеженими можливостями в перші години шостого змагального дня Паралімпійських ігор у Токіо, які триватимуть до 5 вересня.

На найвищу сходинку п'єдесталу пошани в жіночому турнірі з настільного тенісу піднялася 30-річна українка Марина Литовченко, яка в фіналі розгромила суперницю з команди ПКР (Паралімпійський комітет Росії) Маляк Алієву — 3:0 (11:6, 11:4, 11:3). Зазначимо, що п'ять років тому в Ріо харків'янка здобула «бронзу».

У чоловічих змаганнях майстрів малої ракетки чемпіон Паралімпійських ігор в Ріо Віктор Дідух завоював «срібло». На жаль, у вирішальному протистоянні наш 34-річний тенісист зі Львова у впертій боротьбі програв Чжао Шуаю з Китаю — 1:3 (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).

Віце-чемпіоном Ігор в Токіо став у кульовій стрільбі 33-річний одесит Андрій Дорошенко, який також поступився у фіналі лише супернику з Китаю.

Крім того, бронзову медаль принесла Україні в стрільбі з пневматичної гвинтівки 21-річна одеситка Ірина Щетник, що дебютувала на Паралімпіаді.

Зазначимо, що в скарбничці збірної України на змаганнях у Токіо вже 47 медалей (11 золотих, 24 срібні, 12 бронзових) і в загальнокомандному заліку «жовто-сині», як і раніше, посідають п'яту позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська здобула золоту медаль на четвертій Паралімпіаді поспіль.

Фото Twiitter Tokyo2020

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