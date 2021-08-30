У середу, 1 вересня, збірна України з футболу, яку очолив новий головний тренер Олександр Петраков, відновить виступи у кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. На штучному газоні «Астана Арени» в Нур-Султані наша команда проведе поєдинок проти збірної Казахстану (через коронавірусні обмеження зустріч відвідають не більш ніж 9 тисяч уболівальників). Нагадаємо, що в першій зустрічі суперників у Києві було зафіксовано нічию — 1:1 .

У колишні роки «жовто-сині» двічі гостювали в Казахстані, відсвяткувавши дві перемоги — 2:1 в 2004-му (з вирішальним голом Руслана Ротаня на 90-й хвилині) і 3:1 у 2008-му.

Зазначимо, що безвиграшна домашня серія збірної Казахстану триває з 11 червня 2019 року (після перемоги над Сан-Марино — 4:0) і налічує шість матчів: з Кіпром — 1:2, з Бельгією — 0:2, з Білоруссю — 1:2, з Албанією — 0:0, з Литвою — 1:2 і з Францією — 0:2.

У прямій трансляції зустріч Казахстан — Україна о 17:00 покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Чемпіонат світу. Кваліфікація. 4-й тур

1 вересня (середа)

Казахстан — Україна 17:00 «Україна», «Футбол 1»

Фінляндія — Уельс (товариський матч) 19:00 «Футбол 2»

Франція — Боснія і Герцеговина 21:45 «Футбол 2»

Португалія — Ірландія 21:45 «Футбол 1»

Норвегія — Нідерланди 21:45 «Футбол 3»

Нагадаємо, що після трьох нічиїх на старті відбірного циклу чемпіонату світу (в гостях з французами — 1:1, а також вдома з Фінляндією — 1:1 і з Казахстаном — 1:1) «жовто-сині» посідають у групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Казахстан — Україна.

Фото uaf.ua

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