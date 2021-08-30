Без Довбика і з трьома дебютантами: збірна України полетіла на матч до Казахстану

Вранці у понеділок, 30 серпня, чартер з футболістами і тренерами збірної України на борту з аеропорту «Бориспіль» взяв курс на Нур-Султан, де 1 вересня підопічні нового тренера Олександра Петракова на полі зі штучним покриттям «Астана Арени» зіграють відбірний матч ЧС-2022 проти команди Казахстану. В дорозі «жовто-сині» проведуть 5 годин і 15 хвилин. До речі, букмекери вже зробили прогнози на майбутній поєдинок.

У складі делегації нашої команди — 20 футболістів (в тому числі три дебютанти — Тарас Качараба, Віктор Корнієнко та Данило Сікан). На жаль, через травми в найближчих матчах нашій команді не допоможуть воротарі Анатолій Трубін і Георгій Бущан, а через зараження коронавірусом — Андрій Лунін (їх замінили Андрій Пʼятов з «Шахтаря», Дмитро Різник з «Ворскли», а також динамівець Денис Бойко). Також проблеми зі здоров'ям залишили поза збірною форварда «Дніпра-1» Артема Довбика, який забив переможний м'яч за «жовто-синіх» в поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Сергій Кривцов і Сергій Сидорчук

Олександр Зінченко

Зазначимо, що відразу шість футболістів нашої команди, котрі виступають в іноземних клубах, — Роман Яремчук («Бенфіка»), Руслан Малиновський («Аталанта»), Едуард Соболь («Брюгге»), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — «Ференцварош») і Тарас Качараба («Славія») — доберуться до Нур-Султана самостійно.

У повному складі збірна України збереться вже на сніданку в готелі St. Regis 31 серпня:

воротарі — Денис Бойко («Динамо»), Андрій П'ятов («Шахтар»), Дмитро Різник («Ворскла»);

захисники — Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — «Шахтар»), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі — «Динамо»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина);

нападники — Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, що 4 вересня наша команда на столичному «Олімпійському» буде битися з чемпіонами світу французами.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі поєдинок Казахстан — Україна.

Фото uaf.ua

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