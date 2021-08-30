Плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом приніс Україні 12-е «золото» Паралімпіади в Токіо

У понеділок, 30 серпня, Україна завоювала 12-у золоту медаль Паралімпійських ігор у столиці Японії. У шостий змагальний день слідом за Мариною Литовченко (настільний теніс) на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся плавець Андрій Трусов, у якого раніше було два «срібла» Токіо.

21-річний дебютант Паралімпіади в плаванні на 100 метрів на спині випередив усіх своїх суперників, при цьому побивши світовий рекорд, що належав іншому українцеві — Богданові Гриненку.

У загальнокомандному заліку збірна України з 48 медалями (12 золотих, 24 срібні, 12 бронзових), як і раніше, посідає п'яте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Оксана Зубковська здобула золоту медаль на четвертій Паралімпіаді поспіль.

Фото paralympic.org.ua

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