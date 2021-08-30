Мессі після дебюту за «ПСЖ» ощасливив воротаря суперників

Шестиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі, який після відходу з «Барселони» підписав контракт з «ПСЖ», дебютував у складі парижан, вийшовши на заміну в гостьовому поєдинку чемпіонату Франції проти «Реймса» (2:0).

Відразу після фінального свистка голкіпер господарів поля Предраг Райкович був настільки вражений зустріччю з легендарним футболістом, що попросив Мессі сфотографуватися зі своїм маленьким сином. Райкович сам робив знімок на мобільний телефон, поки Лео тримав на руках хлопчика.

Фото, яке вийшло, в Instagram опублікувала дружина Райковича Ана.

Зазначимо, що Ліонель Мессі замінив на 66-й хвилині свого друга бразильця Неймара. За час, що він провів на полі, володар Кубка Америки не завдав по воротах «Реймса» жодного удару (перемогу парижанам приніс «дубль» Кіліана Мбаппе), але вміло асистував партнерам з точністю передач 95 відсотків.

Відеоогляд матчу «Реймс» — «ПСЖ» — 0:2

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що серветку, в яку плакав Ліонель Мессі на прощанні з «Барселоною», продають за мільйон.

Фото Twitter ФК «Пари Сен-Жермен»

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