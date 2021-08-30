Плавець Сербін та легкоатлети Цвєтов і Лебедєва стали віце-чемпіонами Паралімпійських ігор

У понеділок, 30 серпня, збірна України поповнила свою скарбничку нагород Паралімпійських ігор ще 11 медалями. Зокрема, в настільному тенісі «золото» здобула Марина Литовченко, а в плаванні — Андрій Трусов.

Срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексним плаванням завоював 17-річний харків'янин Михайло Сербін (на фото — ліворуч), який раніше став чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.

Бронзовими призерами в естафеті 4×100 метрів стала наша команда плавців у складі Юрія Божинського, Дениса Дуброва, Андрія Трусова та Максима Кріпака, яка поступилася на фініші лише австралійцям (світовий рекорд) та італійцям.

Поповнили скарбничку України і наші легкоатлети. Віце-чемпіоном Паралімпіади в бігу на 100 метрів з найкращим особистим результатом став 27-річний спортсмен з Миколаєва, дворазовий чемпіон Ріо-2016 Ігор Цвєтов (на фото — праворуч), який програв на фініші лише вісім сотих секунди Дмитру Сапронову з команди ПКР, який встановив світової рекорд.

Не залишився без нагороди на четвертих поспіль Паралімпійських іграх 37-річний стрибун у довжину Роман Павлик, який у своїй останній спробі показав результат 5,63 м, що дозволило львів'янину «застрибнути» на бронзову рядок п'єдесталу пошани. Нагадаємо, що в Пекіні-2008 Павлик завоював два «золота» і «срібло», в Лондоні-2012 — два «золота» і «бронзу», в Ріо-2016 — «срібло» і «бронзу».

Здорово виступили в метанні диска українки Яна Лебедєва та Зоя Овсій. 37-річна Лебедєва з Херсона з результатом 15,48 м стала віце-чемпіонкою Паралімпіади, а Овсій з Дніпра (14,37 м) в день свого 27-річчя здобула «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Роман Полянський став дворазовим паралімпійських чемпіоном.

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