Ще два «золота» України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 30 серпня
У понеділок, 30 серпня, в шостий змагальний день на Паралімпіаді-2020 в Токіо розіграли ще 54 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 78 країн.
Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 30 серпня 11 (!) медалей: «золото» здобули Марина Литвиненко (настільний теніс) і Андрій Трусов (плавання; на фото), «срібло» — Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (кульова стрільба), Михайло Сербін, естафетна команда у складі Юрія Божинського, Дениса Дуброва, Андрія Трусова та Максима Кріпака (плавання), Ігор Цвєтов, Яна Лебедєва (легка атлетика), «бронзу» — Ірина Щетник (кульова стрільба), Роман Павлик, Зоя Овсій (легка атлетика).
У медальному заліку «жовто-сині» з 54 нагородами (12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових), як і напередодні, займають 5-ту позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 119 медалей (54 золотих, 35 срібних, 30 бронзових), Великобританія — 68 (26−20−22) і команда Паралімпійського комітету Росії — 61 (19−11−31).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|54
|35
|30
|119
|2
|Великобританія
|26
|20
|22
|68
|3
|Паралімпійський комітет Росії
|19
|11
|31
|61
|4
|США
|18
|19
|12
|49
|5
|Україна
|12
|27
|15
|54
|6
|Бразилія
|12
|8
|15
|35
|7
|Австралія
|11
|17
|14
|42
|8
|Італія
|10
|11
|13
|34
|9
|Нідерланди
|10
|8
|6
|24
|10
|Азербайджан
|9
|0
|4
|13
|11
|Іспанія
|6
|11
|3
|20
|12
|Іран
|5
|5
|1
|11
|13
|Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|14
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|15
|Франція
|4
|8
|16
|28
|16
|Японія
|4
|5
|11
|20
|17
|Ізраїль
|4
|2
|1
|7
|18
|Німеччина
|3
|3
|9
|15
|19
|Польща
|3
|3
|7
|13
|20
|Угорщина
|3
|2
|2
|7
|21
|Мексика
|3
|1
|5
|9
|22
|Нігерія
|3
|1
|2
|6
|23
|Бельгія
|3
|0
|4
|7
|24
|Йорданія
|3
|0
|1
|4
|25
|Колумбія
|2
|4
|7
|13
|26
|Індія
|2
|4
|1
|7
|26
|Бельгія
|2
|0
|3
|5
|27
|Нова Зеландія
|2
|3
|1
|6
|28
|Чилі
|2
|2
|0
|4
|Ірландія
|2
|2
|0
|4
|30
|Данія
|2
|1
|1
|4
|Швейцарія
|2
|1
|1
|4
|Туніс
|2
|1
|1
|4
|33
|ПАР
|2
|1
|0
|3
|34
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|35
|Канада
|1
|7
|4
|12
|36
|Південна Корея
|1
|3
|9
|13
|37
|Казахстан
|1
|3
|0
|4
|38
|Туреччина
|1
|2
|8
|11
|39
|Алжир
|1
|2
|4
|7
|40
|Таїланд
|1
|1
|3
|5
|41
|Чехія
|1
|1
|1
|3
|Словаччина
|1
|1
|1
|3
|43
|Малайзія
|1
|1
|0
|2
|Швеція
|1
|1
|0
|2
|45
|Еквадор
|1
|0
|1
|2
|Шрі-Ланка
|1
|0
|1
|1
|47
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|50
|Єгипет
|0
|4
|2
|6
|51
|Латвія
|0
|3
|1
|4
|52
|Австрія
|0
|3
|0
|3
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|54
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|55
|Греція
|0
|1
|4
|5
|56
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|58
|Куба
|0
|1
|1
|2
|Ірак
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Венесуела
|0
|1
|1
|2
|62
|Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|Хорватія
|0
|1
|0
|1
|Кувейт
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Словенія
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|68
|Литва
|0
|0
|2
|2
|69
|Кіпр
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Гонконг
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|ОАЕ
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анна Стеценко стала чотириразовою паралімпійською чемпіонкою.
Фото Twitter Tokyo2020212
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