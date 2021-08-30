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Спорт

Ще два «золота» України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 30 серпня

17:19 30 серпня 2021
Андрій Трусов

У понеділок, 30 серпня, в шостий змагальний день на Паралімпіаді-2020 в Токіо розіграли ще 54 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 78 країн.

Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 30 серпня 11 (!) медалей: «золото» здобули Марина Литвиненко (настільний теніс) і Андрій Трусов (плавання; на фото), «срібло» — Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (кульова стрільба), Михайло Сербін, естафетна команда у складі Юрія Божинського, Дениса Дуброва, Андрія Трусова та Максима Кріпака (плавання), Ігор Цвєтов, Яна Лебедєва (легка атлетика), «бронзу» — Ірина Щетник (кульова стрільба), Роман Павлик, Зоя Овсій (легка атлетика).

У медальному заліку «жовто-сині» з 54 нагородами (12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових), як і напередодні, займають 5-ту позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 119 медалей (54 золотих, 35 срібних, 30 бронзових), Великобританія — 68 (26−20−22) і команда Паралімпійського комітету Росії — 61 (19−11−31).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 54 35 30 119
2 Великобританія 26 20 22 68
3 Паралімпійський комітет Росії 19 11 31 61
4 США 18 19 12 49
5 Україна 12 27 15 54
6 Бразилія 12 8 15 35
7 Австралія 11 17 14 42
8 Італія 10 11 13 34
9 Нідерланди 10 8 6 24
10 Азербайджан 9 0 4 13
11 Іспанія 6 11 3 20
12 Іран 5 5 1 11
13 Узбекистан 5 4 6 15
14 Білорусь 5 1 1 7
15 Франція 4 8 16 28
16 Японія 4 5 11 20
17 Ізраїль 4 2 1 7
18 Німеччина 3 3 9 15
19 Польща 3 3 7 13
20 Угорщина 3 2 2 7
21 Мексика 3 1 5 9
22 Нігерія 3 1 2 6
23 Бельгія 3 0 4 7
24 Йорданія 3 0 1 4
25 Колумбія 2 4 7 13
26 Індія 2 4 1 7
26 Бельгія 2 0 3 5
27 Нова Зеландія 2 3 1 6
28 Чилі 2 2 0 4
Ірландія 2 2 0 4
30 Данія 2 1 1 4
Швейцарія 2 1 1 4
Туніс 2 1 1 4
33 ПАР 2 1 0 3
34 Норвегія 2 0 2 4
35 Канада 1 7 4 12
36 Південна Корея 1 3 9 13
37 Казахстан 1 3 0 4
38 Туреччина 1 2 8 11
39 Алжир 1 2 4 7
40 Таїланд 1 1 3 5
41 Чехія 1 1 1 3
Словаччина 1 1 1 3
43 Малайзія 1 1 0 2
Швеція 1 1 0 2
45 Еквадор 1 0 1 2
Шрі-Ланка 1 0 1 1
47 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 1
50 Єгипет 0 4 2 6
51 Латвія 0 3 1 4
52 Австрія 0 3 0 3
Грузія 0 3 0 3
54 Болгарія 0 2 0 2
55 Греція 0 1 4 5
56 Аргентина 0 1 2 3
Індонезія 0 1 2 3
58 Куба 0 1 1 2
Ірак 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Венесуела 0 1 1 2
62 Коста-Ріка 0 1 0 1
Хорватія 0 1 0 1
Кувейт 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Словенія 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
68 Литва 0 0 2 2
69 Кіпр 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Гонконг 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
ОАЕ 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анна Стеценко стала чотириразовою паралімпійською чемпіонкою.

Фото Twitter Tokyo2020

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