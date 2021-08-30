Українські каратисти завоювали два «золота» на чемпіонаті Європи
У Тампере (Фінляндія) відбувся 48-й кадетсько-юніорський та 9-й молодіжний чемпіонати Європи з карате (нагадаємо, що в цьому виді спорту наша команда завоювала дві медалі на Олімпійських іграх у Токіо: Анжеліка Терлюга здобула «срібло», а Станіслав Горуна — «бронзу»).
Достойно виступила на змаганнях команда України, яку очолює Максим Невмержицький. Наша збірна завоювала дві золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі, посівши в загальнокомандному заліку п'яте місце (після Росії, Азербайджану, Італії та Туреччини).
Зокрема, на п'єдестал пошани піднімалися двоє представників столичного клубу «Чемпіон»: Ілля Биков став чемпіоном Європи серед кадетів у ваговій категорії до 57 кг, а Валерія Сергаєва — віцечемпіонкою континенту серед юніорок (до 48 кг). Також «золото» українській команді принесла Віра Фоглинська (до 59 кг).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська каратистка Анжеліка Терлюга оголосила про заручини.
Фото championclub.com.ua139
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter