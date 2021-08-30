Українські каратисти завоювали два «золота» на чемпіонаті Європи

У Тампере (Фінляндія) відбувся 48-й кадетсько-юніорський та 9-й молодіжний чемпіонати Європи з карате (нагадаємо, що в цьому виді спорту наша команда завоювала дві медалі на Олімпійських іграх у Токіо: Анжеліка Терлюга здобула «срібло», а Станіслав Горуна — «бронзу»).

Достойно виступила на змаганнях команда України, яку очолює Максим Невмержицький. Наша збірна завоювала дві золоті, чотири срібні та дві бронзові медалі, посівши в загальнокомандному заліку п'яте місце (після Росії, Азербайджану, Італії та Туреччини).

Зокрема, на п'єдестал пошани піднімалися двоє представників столичного клубу «Чемпіон»: Ілля Биков став чемпіоном Європи серед кадетів у ваговій категорії до 57 кг, а Валерія Сергаєва — віцечемпіонкою континенту серед юніорок (до 48 кг). Також «золото» українській команді принесла Віра Фоглинська (до 59 кг).

Чемпіон Європи серед кадетів Ілля Биков

Віце-чемпіонка Європи Валерія Сергаєва

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська каратистка Анжеліка Терлюга оголосила про заручини.

Фото championclub.com.ua

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter