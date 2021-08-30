Український віце-чемпіон Паралімпіади відмовився від фото з призерами-росіянами: реакція мережі

Срібний призер Паралімпіади в Токіо, український бігун Ігор Цвєтов опинився у центрі скандалу після того, як відмовився від спільного фото з двома представниками команди Паралімпійського комітету Росії.

Відзначається, що ініціаторами фотосесії були саме представники Росії.

Цвєтова за його громадянську позицію підтримали практично всі фоловери. Висловився і відомий одеський активіст Сергій Стерненко.

«Дуже приємно читати такі новини. Він (Ігор. — Авт.) Показує світові і нагадує, що у нас війна. І що веде її саме Росія. Респект Ігорю», — написав він у мережі.

Стерненка підтримали й інші користувачі.

Однак були й ті, хто в коментарях висловили сумніви, що в політиці Росії «винні паралімпійці».

«Як на мене, то це зайве», — написав Павло Калиновський в Telegram.

Раніше в Україні розкритикували легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка на Олімпіаді обнялася з росіянкою Марією Ласіцкене. Після повернення в Україну Магучіх виправдалася, мовляв, зробила фото на емоціях, але розуміє, що Росія воює з Україною.

Фото facebook.com/igor.tsvietov.001

263

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter