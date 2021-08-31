Світоліна за годину впевнено виграла стартовий поєдинок на US Open: відеоогляд матчу

У Нью-Йорку стартував один з чотирьох тенісних турнірів серії «Великого шолома» US Open із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів.

Успішно почала виступи на престижних змаганнях перша ракетка України Еліна Світоліна (5-а в світі), яка виграла минулого тижня турнір WTA 250 у Чикаго. В поєдинку першого кола 26-річна одеситка здолала канадку Ребекку Маріно (175-а), яка пробитися крізь сито кваліфікації і зіграла на турнірі вперше за 10 років, — 6:2, 6:3.

Вихід до другого раунд уВідкритого чемпіонату США приніс бронзовій призерці Олімпійських ігор 115 тисяч доларів «брудними». Наступною суперницею Еліни стане 22-річна іспанка Ребека Масарова (231-а), яка у виснажливому поєдинку перемогла Ану Богдан (102-а) з Румунії — 6:7 (9), 7:6 (2), 7:6 (9).

Нагадаємо, що найкращий результат на US Open Еліна Світоліна показала в 2019 році, коли дійшла до півфіналу (в минулому сезоні одеситка вперше з 2012-го не приїхала на змагання до Нью-Йорка через пандемію коронавірусу).

Продовжить виступи на US Open і 24-річна киянка Ангеліна Калініна, яка в стартовій зустрічі перемогла в трьох сетах Маяр Шериф (96-а) з Єгипту — 4:6, 6:1, 6:1. А ось 21-річна одеситка Даяна Ястремська (51-а), котру повністю виправдали по допінговій справі, прикро програла екс-першій ракетці світу Анжелік Кербер (17-а) з Німеччини — 6:3, 4:6, 6:7 (3), При цьому у вирішальному сеті українка вела в рахунку — 5:3.

Ще одна представниця України на турнірі в Нью-Йорку Марта Костюк (55-а) свій поєдинок проти Марії Саккарі (18-а) з Греції проведе 31 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна розповіла, що готує Гаелю Монфісу і де проведе медовий місяць.

Фото Twitter WTA

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