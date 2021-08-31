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Спорт

Легкоатлетка Ботурчук виборола для України 55-у медаль Паралімпіади в Токіо

8:30 31 серпня 2021
Оксана Ботурчук

У перші години сьомого змагального дня у вівторок, 31 серпня, Україна поповнила свою скарбничку нагород Паралімпійських ігор у Токіо 55-ю медаллю.

36-річна легкоатлетка з Дніпра Оксана Ботурчук стала срібною призеркою в забігу на 400 метрів у класі Т12 (з порушеннями зору). Подолавши дистанцію разом зі своїм супроводжувачем Микитою Барабановим c результатом 55,33 секунди, українка поступилася лише кубинці Омарі Дуранд (52,58 сек.).

Зазначимо, що Ботурчук — мультімедалістка Паралімпійських ігор. У Пекіні-2008 Оксана здобула «золото» і два «срібла», в Лондоні-2012 — «срібло» і «бронзу», в Ріо-2016 — два «срібла» і ось тепер — срібну нагороду Токіо.

Додамо, що Україна з 55 медалями (12 золотих, 28 срібних і 15 бронзових) опустилася в загальнокомандному заліку (за кількістю «золота») з 5-го на 7-е місце, пропустивши вперед суперників з Бразилії — 37 нагород (13−9-15) і Австралії — 48 (13−18−17).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Андрій Трусов зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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