Український велогонщик Єгор Дементьєв став віце-чемпіоном Паралімпійських ігор

У вівторок, 31 серпня, слідом за легкоатлеткою Оксаною Ботурчук на п'єдестал пошани Паралімпійських ігор у Токіо піднявся український велогонщик Єгор Дементьєв.

34-річний спортсмен з Кременчука додав до здобутої раніше «бронзи» у велотреку, звання віце-чемпіона Паралімпіади в шосейній гонці на 32 км з роздільним стартом. У підсумковому протоколі українець поступився лише голландцеві Даніелю Абрахаму Гебру.

Нагадаємо, що Єгор Дементьєв — чотириразовий паралімпійський чемпіон Лондона та Ріо.

Додамо, що Україна з 56 медалями (12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових) посідає в загальнокомандному заліку (за кількістю «золота») 8-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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