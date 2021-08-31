Збірна Казахстану перед матчем з Україною втратила головного тренера
Команда Казахстану у відбірному матчі ЧС-2022 проти збірної України, який відбудеться 1 вересня на «Астана Арені» в Нур-Султані (арбітр — 33-річний Донатос Румшас з Литви), не зможе розраховувати на свого головного тренера Талгата Байсуфінова. 52-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус і через вимушену ізоляцію керує командою… через ТВ-монітор, а безпосередньо на місці процесом керує його помічник Ігор Свєчніков.
Нагадаємо, що збірна України під керівництвом нового наставника Олександра Петракова прибула до Нур-Султана за два дні до гри і вже в столиці Казахстану зібралася в повному складі.
Як відомо, в першій зустрічі суперників у Києві казахи сенсаційно здобули нічию — 1:1.
Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Казахстан — Україна.
Фото kff. kz255
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