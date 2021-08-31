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Спорт

Збірна Казахстану перед матчем з Україною втратила головного тренера

12:21 31 серпня 2021
Талгат Байсуфінов

Команда Казахстану у відбірному матчі ЧС-2022 проти збірної України, який відбудеться 1 вересня на «Астана Арені» в Нур-Султані (арбітр — 33-річний Донатос Румшас з Литви), не зможе розраховувати на свого головного тренера Талгата Байсуфінова. 52-річний фахівець здав позитивний тест на коронавірус і через вимушену ізоляцію керує командою… через ТВ-монітор, а безпосередньо на місці процесом керує його помічник Ігор Свєчніков.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом нового наставника Олександра Петракова прибула до Нур-Султана за два дні до гри і вже в столиці Казахстану зібралася в повному складі.

Як відомо, в першій зустрічі суперників у Києві казахи сенсаційно здобули нічию — 1:1.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Казахстан — Україна.

Фото kff. kz

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