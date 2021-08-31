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Спорт

Українці Максим Кріпак та Андрій Трусов стали дворазовими чемпіонами Паралімпіади в Токіо

13:51 31 серпня 2021
Максим Кріпак та Андрій Трусов

У вівторок, 31 серпня, на Паралімпійських іграх в Токіо Україна подолала позначку в 60 завойованих медалей. Почин легкоатлетки Оксани Ботурчук і велогонщика Єгора Дементьєва блискуче підтримали наші плавці.

Семиразовим (!) чемпіоном Паралімпіад і дворазовим тріумфатором Ігор у Токіо став 26-річний харків'янин Максим Кріпак (на фото — ліворуч), який зі світовим рекордом завоював золоту медаль у плаванні на 100 метрів батерфляєм.

Своє друге «золото» (і п'яту медаль в цілому!) на змаганнях в столиці Японії здобув 21-річний дебютант Паралімпіади Андрій Трусов (на фото — праворуч). Спортсмен зі Слов'янська Донецької області обійшов усіх своїх суперників на 50-метрівці вільним стилем. Відрадно, що «бронзу» в цьому ж запливі взяв мультимедаліст Паралімпійських ігор Євген Богодайко з Полтави. Тепер у колекції 27-річного спортсмена 16 (!) нагород Лондона-2021, Ріо-2016 і Токіо-2020 (7 золотих, 5 срібних, 4 бронзових).

Віце-чемпіоном Ігор в Токіо став 38-річний Максим Веракса, який здобув «срібло» на дистанції 100 метрів вільним стилем (наш спортсмен на фініші лише 18 сотих сек. програв представнику Азербайджану Роману Салею). Зазначимо, що в багатій колекції нагород спортсмена з Харкова вже 16 (!) медалей Паралімпійських ігор — чотири «золота» і «бронза» Пекіна-2008, три «золота» і «бронза» Лондона-2021, «золото» і дві «бронзи» Ріо-2016, а також два «срібла» і дві «бронзи» Токіо-2020.

Бронзову медаль у плаванні на 200 метрів «комплексом» приніс Україні 25-річний дебютант Паралімпіад Василь Крайник з Донецької області.

Повний комплект нагород Токіо-2020 вже зібрала паралімпійська чемпіонка Єлизавета Мерешко. Виступаючи на дистанції 100 метрів вільним стилем не в своєму класі (у суперниць були більш легкі ушкодження), спортсменка з Херсона завоювала бронзову медаль, ще й побивши свій же світовий рекорд у своєму класі.

Третьою стала у змішаній естафеті 4×100 збірна України у складі Ганни Піддубної, Максима Веракси, Ганни Стеценко та Кирила Гаращенка.

Зазначимо, що в загальному заліку команда України з 63 медалями (14−30−19) змогла піднятися з 8-ї на 5-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо.

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