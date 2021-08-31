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Спорт

Беленюк показав свою «любов, куплену за гроші»

14:11 31 серпня 2021
Жан Беленюк з собакою Каспером

Дворазовий чемпіон світу, а тепер і дворазовий олімпійський призер з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради Жан Беленюк, який раніше розповідав, які дівчата йому подобаються, показав свою «любов, куплену за гроші», за яку «не шкода доплатити».

У Instagram він опублікував кілька фотографій з улюбленцем Каспером — собакою породи китайська чубата, якій виповнилося 12 років. Серед фотографій є і «дитяче» фото Каспера — цуценяти з великими вушками.

До речі, у Каспера є своя сторінка в Instagram, де Жан Беленюк викладає фотографії вихованця. Серед них — Каспер із золотою олімпійською медаллю, яку його господар привіз з Токіо.

Каспер

Раніше Жан Беленюк, який вже завоював «золото» на Олімпіаді у Токіо, розповів, як за два тижні до змагань отримав важку травму — це могло поставити хрест на його олімпійських надіях. Він виклав у мережу відео тренування, під час якого спортсмен невдало приземлився на лікоть на мокрий від поту мат — його плече вилетіло із суглобової сумки.

Фото зі сторінки Жана Беленюка у соціальних мережах.

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