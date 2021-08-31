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Спорт

Легкоатлет Максим Коваль після протесту приніс Україні 15-у золоту медаль Паралімпійських ігор

15:56 31 серпня 2021
Максим Коваль

У вівторок, 31 серпня, слідом за блискучим виступом українських плавців скарбничку нагород Паралімпіади в Токіо поповнили наші легкоатлети.

У ранковій програмі віце-чемпіонкою змагань стала Оксана Бутурчук. А у вечірній українські спортсмени посіли дві найвищі сходинки п'єдесталу пошани у штовханні ядра. 24-річний дебютант змагань Максим Коваль з Черкас (на фото) зі світовим рекордом (17,34 метра) став чемпіоном Паралімпіади, а Олександр Яровий з Кременчука (17,30 метра) завоював срібну медаль.

Зазначимо, що спочатку українці здобули у штовханні ядра «срібло» та «бронзу», а паралімпійським чемпіоном Токіо став малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі (17,94 метра). Однак наша делегація подала протест на результат Зіяда, звернувши увагу організаторів змагань на те, що малазієць і ще кілька легкоатлетів прибули із запізненням до кімнати очікування перед початком змагань. У підсумку результати Зіяда, а також спортсменів з Еквадору та Австралії були анульовані.

Крім того, віце-чемпіонками Паралімпійських ігор у бігу на 400 метрів стала також 24-річна атлетка з Житомира Юлія Шуляр і 21-річна спортсменка з Дніпра Наталія Кобзар.

Зазначимо, що в загальному заліку команда України з 67 медалями (15−33−19) посідає 5-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Андрій Трусов встановив на Паралімпіаді в Токіо світовий рекорд.

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