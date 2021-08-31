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Спорт

«Динамо» заплатило мільйони за нападника з Бразилії Вітіньо

17:20 31 серпня 2021
Вітіньо

Київське «Динамо», яке дізналися своїх суперників в групі Ліги чемпіонів, на своєму офіційному сайті за день до закриття трансферного вікна оголосило про підписання контракту на п'ять років з 22-річним нападником «Атлетико Паранаенсе» бразильцем Вітіньо. За неофіційною інформацією, сума трансферу футболіста, який буде виступати за «біло-синіх» під номером 22, склала 5,5 млн євро.

Після прибуття до Києва в супроводі екс-футболіста «Динамо» Данило Сілви Вітіньо успішно пройшов медогляд, поставивши свій підпис під 5-річним контрактом з чемпіоном України.

У поточному сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 9 голів та 4 результативні передачі. Загалом за першу команду «Атлетико Паранаенсе» він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» забило сім м'ячів у ворота «Колоса», після чого головний тренер команди з Ковалівки Руслан Костишин пішов у відставку.

Фото ФК «Динамо»

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