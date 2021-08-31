Футболіст серед ночі полетів з табору збірної України у Казахстані: названа причина

Олександр Петраков, новий головний тренер збірної України, якій 1 вересня має в Нур-Султана поєдинок кваліфікації чемпіонату світу з футболу проти Казахстану (початок о 17:00), повідомив на передматчевій пресконференції, що наша команда недорахувалася одного футболіста.

Безпосередньо з тренувального табору «жовто-синіх» у столиці Казахстану серед ночі полетів до Польщі підписувати контракт з варшавською «Легією» півзахисник угорського «Ференцвароша» Ігор Харатін.

«Харатін прийшов до мене о першій годині ночі і сказав, що керівництво «Ференцвароша» продало його в «Легію», — розповів Олександр Петраков. — Він сам нічого не знав, був у шоці. О 5-й годині ранку у нього вже був літак. Сказав, що треба летіти на медогляд. Мені нічого не залишалося, крім як відпустити його. Він повернеться до розташування збірної 2 вересня, після матчу з Казахстаном.

Яремчук здоровий, він буде тренуватися в загальній групі. З ним все нормально. Після вакцинації у нього трохи була температура, це особливості організму. Він в строю".

Нагадаємо, що після поєдинку з командою Казахстану, головний тренер якої Талгат Байсуфінов здав позитивний тест на коронавірус, збірна України проведе 4 вересня у Києві відбірний матч ЧС-2022 проти чемпіонів світу французів.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили прогноз на поєдинок Казахстан — Україна.

Фото uaf.ua

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