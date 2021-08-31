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Спорт

Ще 13 нагород України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 31 серпня

19:05 31 серпня 2021
Максим Кріпак

У вівторок, 31 серпня, в сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 61 комплект нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 80 країн.

Врожайним вийшов день в українських спортсменів з обмеженими можливостями, які завоювали в останній день літа 13 (!) медалей: «золото» здобули Андрій Трусов, Максим Кріпак (плавання; на фото) і Максим Коваль (легка атлетика), «срібло» — Оксана Ботурчук, Олександр Яровий, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (легка атлетика), Максим Веракса (плавання), Єгор Дементьєв (велоспорт), «бронзу» — Євген Богодайко, Василь Крайник, Єлизавета Мерешко, а також естафетна команда у складі Марини Піддубної, Максима Веракси, Ганни Стеценко і Кирила Гаращенка (плавання).

У медальному заліку «жовто-сині» з 67 нагородами (15 золотих, 33 срібні і 19 бронзових), як і напередодні, посідають 5-ту позицію (хоча протягом змагального дня опускалися навіть на 8-е місце). До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям та представникам країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 132 медалі (62 золоті, 38 срібних, 32 бронзові), Великобританія — 80 (29−23−28) і команда Паралімпійського комітету Росії — 74 (25−16- 33).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 62 38 32 132
2 Великобританія 29 23 28 80
3 Паралімпійський комітет Росії 25 16 33 74
4 США 24 24 15 63
5 Україна 15 33 19 67
6 Бразилія 14 11 17 42
7 Нідерланди 14 9 9 32
8 Австралія 13 21 20 54
9 Італія 11 18 14 43
10 Азербайджан 10 1 4 15
11 Іспанія 9 12 5 26
12 Іран 7 6 1 13
13 Франція 6 9 18 33
14 Німеччина 5 6 14 25
15 Японія 5 6 11 22
16 Узбекистан 5 4 6 15
17 Мексика 5 1 7 13
18 Білорусь 5 1 1 7
19 Угорщина 4 2 3 9
20 Ізраїль 4 2 1 7
21 Польща 3 4 8 15
22 Нова Зеландія 3 3 2 8
23 Бельгія 3 2 7 12
24 Ірландія 3 2 1 6
Швейцарія 3 2 1 6
26 Нігерія 3 1 2 6
27 ПАР 3 1 1 5
28 Йорданія 3 0 1 4
29 Колумбія 2 5 8 15
30 Індія 2 5 3 10
31 Туніс 2 4 1 7
32 Венесуела 2 2 2 6
33 Словаччина 2 2 1 5
34 Чилі 2 2 0 4
35 Куба 2 1 1 4
Данія 2 1 1 4
37 Норвегія 2 0 2 4
38 Канада 1 7 5 13
39 Австрія 1 4 1 6
40 Південна Корея 1 3 9 13
41 Туреччина 1 3 8 12
42 Казахстан 1 3 0 4
43 Алжир 1 2 4 7
Таїланд 1 2 4 7
45 Швеція 1 2 1 4
46 Чехія 1 1 1 3
47 Малайзія 1 1 0 2
48 Еквадор 1 0 1 2
Фінляндія 1 0 1 2
Шрі-Ланка 1 0 1 2
51 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 1
54 Єгипет 0 4 2 6
55 Латвія 0 3 2 5
56 Грузія 0 3 0 3
57 Болгарія 0 2 0 2
58 Греція 0 1 5 6
59 Аргентина 0 1 2 3
Індонезія 0 1 2 3
61 Ірак 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
63 Коста-Ріка 0 1 0 1
Хорватія 0 1 0 1
Кувейт 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Словенія 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
69 Литва 0 0 2 2
70 Кіпр 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Гонконг 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Марокко 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
ОАЕ 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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