Ще 13 нагород України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 31 серпня
У вівторок, 31 серпня, в сьомий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 61 комплект нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 80 країн.
Врожайним вийшов день в українських спортсменів з обмеженими можливостями, які завоювали в останній день літа 13 (!) медалей: «золото» здобули Андрій Трусов, Максим Кріпак (плавання; на фото) і Максим Коваль (легка атлетика), «срібло» — Оксана Ботурчук, Олександр Яровий, Юлія Шуляр, Наталія Кобзар (легка атлетика), Максим Веракса (плавання), Єгор Дементьєв (велоспорт), «бронзу» — Євген Богодайко, Василь Крайник, Єлизавета Мерешко, а також естафетна команда у складі Марини Піддубної, Максима Веракси, Ганни Стеценко і Кирила Гаращенка (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 67 нагородами (15 золотих, 33 срібні і 19 бронзових), як і напередодні, посідають 5-ту позицію (хоча протягом змагального дня опускалися навіть на 8-е місце). До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям та представникам країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 132 медалі (62 золоті, 38 срібних, 32 бронзові), Великобританія — 80 (29−23−28) і команда Паралімпійського комітету Росії — 74 (25−16- 33).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|62
|38
|32
|132
|2
|Великобританія
|29
|23
|28
|80
|3
|Паралімпійський комітет Росії
|25
|16
|33
|74
|4
|США
|24
|24
|15
|63
|5
|Україна
|15
|33
|19
|67
|6
|Бразилія
|14
|11
|17
|42
|7
|Нідерланди
|14
|9
|9
|32
|8
|Австралія
|13
|21
|20
|54
|9
|Італія
|11
|18
|14
|43
|10
|Азербайджан
|10
|1
|4
|15
|11
|Іспанія
|9
|12
|5
|26
|12
|Іран
|7
|6
|1
|13
|13
|Франція
|6
|9
|18
|33
|14
|Німеччина
|5
|6
|14
|25
|15
|Японія
|5
|6
|11
|22
|16
|Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|17
|Мексика
|5
|1
|7
|13
|18
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|19
|Угорщина
|4
|2
|3
|9
|20
|Ізраїль
|4
|2
|1
|7
|21
|Польща
|3
|4
|8
|15
|22
|Нова Зеландія
|3
|3
|2
|8
|23
|Бельгія
|3
|2
|7
|12
|24
|Ірландія
|3
|2
|1
|6
|Швейцарія
|3
|2
|1
|6
|26
|Нігерія
|3
|1
|2
|6
|27
|ПАР
|3
|1
|1
|5
|28
|Йорданія
|3
|0
|1
|4
|29
|Колумбія
|2
|5
|8
|15
|30
|Індія
|2
|5
|3
|10
|31
|Туніс
|2
|4
|1
|7
|32
|Венесуела
|2
|2
|2
|6
|33
|Словаччина
|2
|2
|1
|5
|34
|Чилі
|2
|2
|0
|4
|35
|Куба
|2
|1
|1
|4
|Данія
|2
|1
|1
|4
|37
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|38
|Канада
|1
|7
|5
|13
|39
|Австрія
|1
|4
|1
|6
|40
|Південна Корея
|1
|3
|9
|13
|41
|Туреччина
|1
|3
|8
|12
|42
|Казахстан
|1
|3
|0
|4
|43
|Алжир
|1
|2
|4
|7
|Таїланд
|1
|2
|4
|7
|45
|Швеція
|1
|2
|1
|4
|46
|Чехія
|1
|1
|1
|3
|47
|Малайзія
|1
|1
|0
|2
|48
|Еквадор
|1
|0
|1
|2
|Фінляндія
|1
|0
|1
|2
|Шрі-Ланка
|1
|0
|1
|2
|51
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|54
|Єгипет
|0
|4
|2
|6
|55
|Латвія
|0
|3
|2
|5
|56
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|57
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|58
|Греція
|0
|1
|5
|6
|59
|Аргентина
|0
|1
|2
|3
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|61
|Ірак
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|63
|Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|Хорватія
|0
|1
|0
|1
|Кувейт
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Словенія
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|69
|Литва
|0
|0
|2
|2
|70
|Кіпр
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Гонконг
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Марокко
|0
|0
|1
|1
|Оман
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|ОАЕ
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Литовченко змінила «бронзу» Ріо на «золото» Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020286
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter