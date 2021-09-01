Стрілки Ковальчук та Щетнік принесли Україні медалі Паралімпійських ігор

Українські спортсмени Василь Ковальчук та Ірина Щетнік стали призерами Паралімпійських ігор у Токіо.

Уродженець Черкас, який втратив праву руку в 11-річному віці після того, як її відірвав ведмідь у місцевому зоопарку, після «золота» в Лондоні-2012 та Ріо-2016 цього разу завоював «срібло». Наш співвітчизник за підсумками 24 пострілів набрав 254,7 очка, лише на 0,7 балів поступився сербу Драгана Рістічу, який установив новий паралімпійський рекорд.

А одеситка слідом за «бронзою» у стрільбі з пневматичної гвинтівки стоячи принесла до скарбнички збірної аналогічну нагороду й у стрільбі лежачи. Ірина набрала 231,2 бали, поступившись у підсумковому протоколі лише німкені Наташі Хілтроп (253,1 бали — паралімпійський рекорд) та корейцю Парк Джин Ху (253,0).

Також бронзову нагороду завоювали в настільному тенісі Іван Май та Лев Кац. У парних змаганнях наші співвітчизники в 1/8 фіналу обіграли італійців (3:0 та 3:0), у чвертьфіналі впоралися з поляками (3:0, 0:3, 3:1), а за путівку до фіналу поступилися китайцям (0 :3 та 1:3).

Таким чином, в активі України вже 70 нагород (15 золотих, 34 срібні та 21 бронзова) й поточне шосте місце в медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Максим Коваль став олімпійським чемпіоном у штовханні ядра після поданого протесту.

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