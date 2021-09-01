26.87 / 27.06 31.59 / 31.92
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Прославлена українська паралімпійська чемпіонка завершила кар'єру

13:23 1 вересеня 2021
Лідія Соловйова

Триразова чемпіонка Паралімпійських ігор 43-річна українка Лідія Соловйова, яка виступає в пауерліфтингу, не змогла завоювати медаль у Токіо.

Дніпрянка з результатом 106 кг стала четвертою, лише одним кілограмом поступившись бронзовому призеру британці Олівії Брумм. «Золото» завоювала китаянка Дандан Ху, а «срібло» дісталося Рехаб Ахмед із Єгипту — при цьому обидві спортсменки підняли штангу вагою 120 кг, але азіатка випередила суперницю завдяки більшій кількості успішних спроб.

Після завершення змагань наша співвітчизниця, яка незмінно здобувала медаль на попередніх п'яти (!) Паралімпіадах («золото» в Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо 2016, «срібло» в Сіднеї-2000 та «бронза» в Лондоні-2012), оголосила про те, що завершує кар'єру.

«Останній підхід не вдався й пішла від нас медаль (121 кг. — Авт.). Я всіх підвела. Я хочу всім сказати, що це був мій останній старт. Усім дуже дякую. Я йду зі спорту. Хотілося б це робити, поставивши хорошу крапку, але будемо йти як є… Я йду з ганьбою», — занадто самокритично прокоментувала свій виступ Соловйова.

Нагадаємо, що в активі збірної України 71 завойована нагорода в Токіо (16 золотих, 34 срібні та 21 бронзова), що дозволяє посідати шосте місце в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна стрибунка у воду Софія Лискун після провалу на Олімпіаді вирішила завершити кар'єру.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

люди

Для українців відкрилися 35 держав Європи: куди можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

Князь і княгиня Монако

На тлі чуток про розлучення: князь Монако з'явився на балу з колишньою коханкою та їхнім позашлюбним сином

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.