Прославлена українська паралімпійська чемпіонка завершила кар'єру

Триразова чемпіонка Паралімпійських ігор 43-річна українка Лідія Соловйова, яка виступає в пауерліфтингу, не змогла завоювати медаль у Токіо.

Дніпрянка з результатом 106 кг стала четвертою, лише одним кілограмом поступившись бронзовому призеру британці Олівії Брумм. «Золото» завоювала китаянка Дандан Ху, а «срібло» дісталося Рехаб Ахмед із Єгипту — при цьому обидві спортсменки підняли штангу вагою 120 кг, але азіатка випередила суперницю завдяки більшій кількості успішних спроб.

Після завершення змагань наша співвітчизниця, яка незмінно здобувала медаль на попередніх п'яти (!) Паралімпіадах («золото» в Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо 2016, «срібло» в Сіднеї-2000 та «бронза» в Лондоні-2012), оголосила про те, що завершує кар'єру.

«Останній підхід не вдався й пішла від нас медаль (121 кг. — Авт.). Я всіх підвела. Я хочу всім сказати, що це був мій останній старт. Усім дуже дякую. Я йду зі спорту. Хотілося б це робити, поставивши хорошу крапку, але будемо йти як є… Я йду з ганьбою», — занадто самокритично прокоментувала свій виступ Соловйова.

Нагадаємо, що в активі збірної України 71 завойована нагорода в Токіо (16 золотих, 34 срібні та 21 бронзова), що дозволяє посідати шосте місце в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річна стрибунка у воду Софія Лискун після провалу на Олімпіаді вирішила завершити кар'єру.

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