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Спорт

Казахстан — Україна: онлайн відео голів матчу відбору ЧС-2022

12:49 1 вересеня 2021
Україна&nbsp;— Казахстан

У середу, 1 вересня, збірна України проведе на виїзді матч відбіркового турніру ЧС-2022 проти команди Казахстану. Поєдинок пройде в Нур-Султані на штучному покритті стадіону «Астана Арена», початок — о 17:00 за київським часом. Букмекери віддають безперечну перевагу «жовто-синім» у майбутній грі.

У домашньому поєдинку, що пройшов 31 березня в Києві, збірна України ще під керівництвом Андрія Шевченка вела в рахунку завдяки точному удару Романа Яремчука, але після перерви пропустила м'яч від Серікзана Мужикова. Цей матч став першим в історії протистояння команд, в якому «жовто-сині» не змогли обіграти представника колишньої радянської республіки.

За голами матчу Казахстан — Україна в режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Турнірне становище команд у групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Казахстан — Україна.

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