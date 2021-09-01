26.89 / 27.07 31.60 / 31.93
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Легкоатлетка Москаленко зі світовим рекордом принесла Україні 17-е «золото» Паралімпіади

15:13 1 вересня 2021
Анастасія Москаленко

Безумовним тріумфом 21-річної українки Анастасії Москаленко завершилися змагання в секторі для штовхання ядра на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця, яка є чемпіонкою світу-2019 та Європи-2021, блискуче виступила на Олімпійському стадіоні в столиці Японії. Дніпрянка у п'яти з шести своїх спроб штовхнула ядро за сім метрів, а в найкращій і взагалі «закинула» снаряд на 7,61 м. Таким чином, Анастасія перевершила світовий рекорд у 7,04 м, встановлений у квітні 2017-го австралійкою Кетрін Праудфут, на цілих 57 сантиметрів!

Додамо, що друге місце посіла Роза Козаковська з Польщі, яка показала найкращий особистий результат (7,37), третьою стала Євгенія Галактіонова з ПКР (6,80 м).

Це «золото» стало 17-м, завойованим українськими паралімпійцями в Токіо. Загалом же, маючи 75 нагород (17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові), наша збірна розташовується на шостому місці в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Максим Кріпак завоював третє «золото» Паралімпіади в Токіо.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

люди

Для українців відкрилися 35 держав Європи: куди можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

НПЗ

ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.