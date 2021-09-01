Легкоатлетка Москаленко зі світовим рекордом принесла Україні 17-е «золото» Паралімпіади

Безумовним тріумфом 21-річної українки Анастасії Москаленко завершилися змагання в секторі для штовхання ядра на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця, яка є чемпіонкою світу-2019 та Європи-2021, блискуче виступила на Олімпійському стадіоні в столиці Японії. Дніпрянка у п'яти з шести своїх спроб штовхнула ядро за сім метрів, а в найкращій і взагалі «закинула» снаряд на 7,61 м. Таким чином, Анастасія перевершила світовий рекорд у 7,04 м, встановлений у квітні 2017-го австралійкою Кетрін Праудфут, на цілих 57 сантиметрів!

Додамо, що друге місце посіла Роза Козаковська з Польщі, яка показала найкращий особистий результат (7,37), третьою стала Євгенія Галактіонова з ПКР (6,80 м).

Це «золото» стало 17-м, завойованим українськими паралімпійцями в Токіо. Загалом же, маючи 75 нагород (17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові), наша збірна розташовується на шостому місці в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Максим Кріпак завоював третє «золото» Паралімпіади в Токіо.

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