Роналду не забив пенальті воротарю з третьої ліги, але все ж приніс Португалії перемогу: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У середу, 1 вересня, 13 поєдинками стартував 4-й тур європейської кваліфікації ЧС-2022, фінальна частина якого пройде з 21 листопада по 18 грудня наступного року на стадіонах Катару.

Група D

Україна — Казахстан — 2:2 (Валіулін, 74, 90+6 — Яремчук, 2, Сікан, 90+3).

Франція — Боснія і Герцеговина — 1:1 (Грізманн, 40 — Джеко, 36). На 51-й хвилині вилучений Кунде (Франція).

Турнірне становище: 1. Франція — 8 очок (4 матчі); 2. Україна — 4 (4); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (3).

Група А

Португалія — Ірландія — 2:1 (Роналду, 89, 90+6 — Іган, 45). На 15-й хвилині Роналду (Португалія) не реалізував пенальті.

Перед матчем португальцю Кріштіану Роналду вручили нагороду найкращому бомбардиру Євро-2020. Незважаючи на те, що піренейці вилетіли вже в 1/8 фіналу, поступившись Бельгії (0:1), КріРо встигнув забити 5 м'ячів, і цей показник нікому з форвардів більше перевершити не вдалося.

Отримання престижної нагороди зірковий португалець «відсвяткував» уже на 19-й хвилині поєдинку. Арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але Кріштіану з «точки» не зміг переграти 19-річного ірландського голкіпера Базуну, що є вихованцем «Манчестер Сіті», але виступає в оренді у третьому за силою дивізіоні Англії за «Портсмут».

Перед самою перервою британці й узагалі шокували чемпіонів Європи 2016 року, забивши після подачі з кутового. Переможний рахунок для гостей тримався до самої кінцівки, але все ж Роналду виправився за свою помилку та двома влучними ударами на 89-й і 90+6-й хвилинах таки приніс піренейцям перемогу. Також п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» довів загальну кількість забитих за збірну м'ячів до 111-ти, тим самим перевершивши досягнення іранця Алі Даеї та ставши одноосібним рекордсменом за кількістю голів в історії національних збірних.

Люксембург — Азербайджан — 2:1 (Гонсалвеш Пінту, 8, Ж. Родрігес, 28, з пенальті — Махмудов, 67).

Турнірне становище: 1. Португалія — 10 (4); 2. Сербія — 7 (3); 3. Люксембург — 6 (3); 4. Ірландія — 0 (3); 5. Азербайджан — 0 (3).

Група F

Данія — Шотландія — 2:0 (Васс, 14, Мехле, 15).

Фарерські острови — Ізраїль — 0:3 (Захаві, 12, 44, Даббур, 52).

Молдова — Австрія — 0:1 (Баумгартнер, 45+1, Арнаутович, 90+4).

Початок поєдинку було відкладено у зв'язку з несанкціонованою появою над стадіоном дрона. Арбітр вивів команди з поля після того, як футболісти з'явилися з підтрибунного приміщення та проспівали гімни, і матч почався з 30-хвилинною затримкою.

Турнірне становище: 1. Данія — 12; 2. Ізраїль — 7; 3. Австрія — 7; 4. Шотландія — 5; 5. Фарерські острови — 1; 6. Молдова — 1.

Група G

Туреччина — Чорногорія — 2:2 (Ундер, 9, Язиджи, 31 — Марушич, 40, Радунович, 90+7).

Норвегія — Нідерланди — 1:1 (Холанд, 20 — Классен, 37).

Латвія — Гібралтар — 3:1 (Гутковскіс, 50, з пенальті, 85, Циганікс, 89 — Де Барр, 71, з пенальті).

Турнірне становище: 1. Туреччина — 8; 2. Нідерланди — 7; 3. Чорногорія — 7; 4. Норвегія — 7; 5. Латвія — 4; 6. Гібралтар — 0.

Група Н

Росія — Хорватія — 0:0.

Словенія — Словаччина — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженік, 32).

Мальта — Кіпр — 2:0 (Аттар, 44, 55, Мбонг, 46). На 40-й хвилині вилучений Сотеріу (Кіпр).

Турнірне становище: 1. Хорватія — 7; 2. Росія — 7; 3. Словаччина — 6; 4. Словенія — 4; 5. Мальта — 4; 6. Кіпр — 4.

Додамо, що суперник збірної України по відбірковій групі, збірна Фінляндії, в товариському поєдинку зіграла внічию з Уельсом — 0:0.

Також були зіграні такі спаринги: Катар — Сербія — 0:4 (Хухі, 2, у свої ворота, Йович, 18, Влахович, 60, Міленкович, 85), Швейцарія — Греція — 2:1 (Цубер, 7, Варгас, 51 — Павлідіс, 34).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Ігор Харатін серед ночі залишив розташування національної команди та полетів із Казахстану.

Фото uefa.com

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