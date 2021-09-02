Світоліна впевнено вийшла до третього кола US Open: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна (5-а у світі) продовжує успішний виступ на US Open — одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» з загальним призовим фондом 57,5 млн доларів.

У другому колі наша співвітчизниця, яка раніше легко впоралася з канадкою Ребеккою Маріно, так само у двох сетах не залишила шансів іспанці Ребеці Масаровій (231-а) — 6:2, 7:5.

«Стартові матчі склалися доволі добре. Я впевнено відіграла, добре подавала. Чи додавав мотивації день народження Гаеля? Якщо чесно, взагалі про це не думала. Я була рада грати, тому що обіцяли цілий день дощ, і я дуже хотіла зіграти, щоб завтра був день відпочинку. Я думала лише про це, що потрібно бути сконцентрованою та закінчити матч у двох сетах і не розтягувати його», — наводить слова Світоліної сайт btu.org.ua.

Вихід до третього раунду приніс Еліні 180 тисяч доларів призових «брудними». Наступною суперницею українки стане росіянка Дар'я Касаткіна (25-а), у п'яти зустрічах із якою наша співвітчизниця незмінно перемагала.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна розповіла про кулінарні пристрасті свого чоловіка-француза та плани на медовий місяць.

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