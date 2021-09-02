Плавець Крипак завоював четверте «золото» Паралімпіади в Токіо

Продовжує збирати нагороди Паралімпійських ігор у Токіо 26-річний плавець Максим Крипак із Харкова.

Слідом за «золотом» на стометрівках вільним стилем та батерфляєм, 400-метрівці вільним стилем, «сріблом» на 50-метрівці вільним стилем та «бронзою» в естафеті 4×100 вільним стилем наш співвітчизник блискуче виступив на дистанції 100 метрів на спині.

До фінішу Максим приплив з часом 57,19 сек., перевершивши світовий рекорд, встановлений ним же в Ріо-2016, на п'ять сотих секунди. «Срібло» завоював італієць Стефано Раймонді (59,36 сек.), «бронза» дісталася французу Флорану Мараїс (1:01,30 сек.). Примітно, що це вже третій світовий рекорд, встановлений харків'янином у столиці Японії!

Віце-чемпіонами в настільному тенісі стали Віктор Дідух та Максим Ніколенко, які у фінальному поєдинку поступилися команді з Китаю — 0:2 (0:3 та 1:3), а плавчиха Єлизавета Мерешко завоювала свою вже п'яту медаль Паралімпіади в Токіо, ставши срібним призером на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Нарешті, «бронза» дісталася Олексію Денисюку, який у стрільбі з пістолета з 25 метрів поступився лише китайцю Хуан Ксю та поляку Шимону Совінському.

Таким чином, маючи вже 81 завойовану нагороду (20 золотих, 37 срібних та 24 бронзових), збірна України посідає п'яту сходинку в загальному медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо.

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