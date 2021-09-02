У суботу, 4 вересня, збірна України після драматичної виїзної нічиєї з Казахстаном (2:2) зіграє черговий відбірковий матч світової першості 2022 року. Суперником «жовто-синіх» будуть чинні чемпіони світу — команда Франції (арбітр — Славко Вінчич із Словенії). Поєдинок пройде в Києві на НСК «Олімпійський», початок — о 21:45. Нагадаємо, в березні нинішнього року в Парижі команди зіграли внічию — 1:1.

Раніше французи п'ять разів приїжджали до України. У відбіркових турнірах Євро-2000 та Євро-2008 було зафіксовано нічийні результати (0:0 та 2:2 відповідно), у товариському матчі в червні 2011-го «трикольорові» розгромили нашу команду (4:1), у фінальному турнірі Євро- 2012 успіх також був на боці гостей (2:0), а в стикових матчах на ЧС-2014 у листопаді 2013 року підопічні тоді Михайла Фоменка здобули єдину домашню перемогу над титулованим суперником (2:0).

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор бачать явним фаворитом наших суперників, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога України — 5,80, нічия — 4,10, виграш Франції — 1,61.

«Фаворит спорт»: перемога України — 6,40, нічия — 4,05, виграш Франції — 1,59.

1xBet: перемога України — 6,05, нічия — 4,04, виграш Франції — 1,656.

«Олімп»: перемога України — 5,82, нічия — 4,01, виграш Франції — 1,62.

Bet365: перемога України — 6,0, нічия — 3,60, виграш Франції — 1,61.

Турнірне становище у групі D: 1. Франція — 8 очок (4 матчі); 2. Україна — 4 (4); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півзахисник Ігор Харатін серед ночі полетів із табору збірної України в Казахстані.

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