Українці Ботурчук та Коль стали дворазовими віце-чемпіонами Паралімпіади

Скарбничка збірної України на Паралімпіаді в Токіо поповнилася ще трьома медалями в дев'ятий змагальний день.

Легкоатлетка Оксана Ботурчук фінішувала другою в забігу на 100 метрів. При цьому найкращого особистого результату в сезоні (12,03 сек.) нашій співвітчизниці не вистачило, щоб випередити кубинку Омару Дюран Еліас (11,49 сек.), що фінішувала першою.

А плавець Антон Коль завоював «срібло» на дистанції 50 метрів на спині з результатом 1:13,78 сек. Першим став ізраїльтянин Іяд Шалабі (1:11,79 сек.), третім — італієць Франческо Беттелла (1:14,87 сек.).

Відзначимо, що для обох спортсменів це вже другі срібні медалі в столиці Японії. Раніше Ботурчук стала другою на дистанції 400 метрів, а Коль — на 100-метрівці на спині.

Нарешті, Денис Остапченко став бронзовим призером у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. З результатом 45,95 сек. наш співвітчизник поступився лише мексиканцю Дієго Лопесу Діасу (44,66 сек.) та китайцю Жу Лянкану (45,25 сек.).

Маючи у своєму активі 84 медалі (20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових), наша збірна продовжує триматися в топ-5 медального заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець Максим Крипак завоював четверте «золото» Паралімпіади в Токіо.

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