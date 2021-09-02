Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 2 вересня
У четвер, 2 вересня, у дев'ятий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 48 комплектів нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 83 країн.
Українські спортсмени з обмеженими можливостями здобули ще 9 медалей: «золото» здобули Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки в довжину) та Максим Крипак (плавання), «срібло» — Віктор Дідух та Максим Ніколенко (настільний теніс), Єлизавета Мерешко, Антон Коль (плавання), Оксана Ботурчук (легка атлетика), «бронзу» — Денис Остапченко (плавання), Олексій Денисюк (стрільба з пістолета).
У медальному заліку «жовто-сині» з 84 нагородами (20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових) посідають 5-ту позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, представникам країни-агресора та британцям.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 167 медалей (77 золотих, 46 срібних, 44 бронзові), Великобританія — 96 (34−27−35) та команда Паралімпійського комітету Росії — 97 (32−23- 42).
Паралімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|77
|46
|44
|167
|2
|Великобританія
|34
|27
|35
|96
|3
|Паралімпійський комітет Росії
|32
|23
|42
|97
|4
|США
|27
|31
|22
|80
|5
|Україна
|20
|39
|25
|84
|6
|Бразилія
|19
|13
|22
|54
|7
|Нідерланди
|19
|11
|11
|41
|8
|Австралія
|17
|23
|26
|66
|9
|Італія
|13
|25
|20
|58
|10
|Азербайджан
|11
|1
|4
|16
|11
|Німеччина
|10
|9
|15
|34
|12
|Іспанія
|9
|13
|11
|33
|13
|Іран
|9
|8
|1
|18
|14
|Франція
|7
|13
|26
|46
|15
|Японія
|6
|9
|12
|27
|16
|Узбекистан
|6
|4
|6
|16
|17
|Угорщина
|6
|4
|3
|13
|18
|Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|19
|Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|20
|Мексика
|6
|1
|8
|15
|21
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|22
|Таїланд
|4
|4
|7
|15
|23
|Нова Зеландія
|4
|3
|3
|10
|24
|Алжир
|4
|2
|4
|10
|25
|Канада
|3
|10
|5
|18
|26
|Колумбія
|3
|7
|11
|21
|27
|Польща
|3
|6
|10
|19
|28
|Туніс
|3
|4
|2
|9
|29
|Бельгія
|3
|3
|7
|13
|30
|Словаччина
|3
|2
|4
|9
|31
|Ірландія
|3
|2
|1
|6
|32
|Нігерія
|3
|1
|4
|8
|33
|Куба
|3
|1
|1
|5
|ПАР
|3
|1
|1
|5
|35
|Йорданія
|3
|0
|1
|4
|36
|Індія
|2
|5
|3
|10
|37
|Чилі
|2
|3
|0
|5
|38
|Чехія
|2
|2
|3
|7
|39
|Венесуела
|2
|2
|2
|6
|40
|Данія
|2
|1
|1
|4
|41
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|42
|Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|43
|Південна Корея
|1
|6
|9
|16
|44
|Австрія
|1
|5
|3
|9
|45
|Туреччина
|1
|4
|9
|14
|46
|Марокко
|1
|3
|2
|6
|47
|Казахстан
|1
|3
|1
|5
|48
|Греція
|1
|2
|5
|8
|49
|Фінляндія
|1
|2
|1
|4
|Швеція
|1
|2
|1
|4
|51
|Малайзія
|1
|2
|0
|3
|52
|Сербія
|1
|1
|1
|3
|53
|Кіпр
|1
|0
|1
|2
|Еквадор
|1
|0
|1
|2
|Шрі-Ланка
|1
|0
|1
|2
|56
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Перу
|1
|0
|0
|1
|59
|Єгипет
|0
|5
|2
|7
|60
|Аргентина
|0
|3
|2
|5
|Латвія
|0
|3
|2
|5
|62
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|63
|Хорватія
|0
|2
|1
|3
|64
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|65
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|66
|Ірак
|0
|1
|1
|2
|Намібія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Словенія
|0
|1
|1
|2
|70
|Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|Кувейт
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|73
|Гонконг
|0
|0
|2
|2
|Литва
|0
|0
|2
|2
|75
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Оман
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|ОАЕ
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграла «золото» Паралімпіади.
Фото Twitter Tokyo2020139
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