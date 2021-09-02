Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 2 вересня

У четвер, 2 вересня, у дев'ятий змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 48 комплектів нагород. З початку змагань, які триватимуть до 5 вересня, на п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 83 країн.

Українські спортсмени з обмеженими можливостями здобули ще 9 медалей: «золото» здобули Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки в довжину) та Максим Крипак (плавання), «срібло» — Віктор Дідух та Максим Ніколенко (настільний теніс), Єлизавета Мерешко, Антон Коль (плавання), Оксана Ботурчук (легка атлетика), «бронзу» — Денис Остапченко (плавання), Олексій Денисюк (стрільба з пістолета).

У медальному заліку «жовто-сині» з 84 нагородами (20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових) посідають 5-ту позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, представникам країни-агресора та британцям.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 167 медалей (77 золотих, 46 срібних, 44 бронзові), Великобританія — 96 (34−27−35) та команда Паралімпійського комітету Росії — 97 (32−23- 42).

Паралімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 77 46 44 167 2 Великобританія 34 27 35 96 3 Паралімпійський комітет Росії 32 23 42 97 4 США 27 31 22 80 5 Україна 20 39 25 84 6 Бразилія 19 13 22 54 7 Нідерланди 19 11 11 41 8 Австралія 17 23 26 66 9 Італія 13 25 20 58 10 Азербайджан 11 1 4 16 11 Німеччина 10 9 15 34 12 Іспанія 9 13 11 33 13 Іран 9 8 1 18 14 Франція 7 13 26 46 15 Японія 6 9 12 27 16 Узбекистан 6 4 6 16 17 Угорщина 6 4 3 13 18 Швейцарія 6 3 3 12 19 Ізраїль 6 2 1 9 20 Мексика 6 1 8 15 21 Білорусь 5 1 1 7 22 Таїланд 4 4 7 15 23 Нова Зеландія 4 3 3 10 24 Алжир 4 2 4 10 25 Канада 3 10 5 18 26 Колумбія 3 7 11 21 27 Польща 3 6 10 19 28 Туніс 3 4 2 9 29 Бельгія 3 3 7 13 30 Словаччина 3 2 4 9 31 Ірландія 3 2 1 6 32 Нігерія 3 1 4 8 33 Куба 3 1 1 5 ПАР 3 1 1 5 35 Йорданія 3 0 1 4 36 Індія 2 5 3 10 37 Чилі 2 3 0 5 38 Чехія 2 2 3 7 39 Венесуела 2 2 2 6 40 Данія 2 1 1 4 41 Норвегія 2 0 2 4 42 Сінгапур 2 0 0 2 43 Південна Корея 1 6 9 16 44 Австрія 1 5 3 9 45 Туреччина 1 4 9 14 46 Марокко 1 3 2 6 47 Казахстан 1 3 1 5 48 Греція 1 2 5 8 49 Фінляндія 1 2 1 4 Швеція 1 2 1 4 51 Малайзія 1 2 0 3 52 Сербія 1 1 1 3 53 Кіпр 1 0 1 2 Еквадор 1 0 1 2 Шрі-Ланка 1 0 1 2 56 Ефіопія 1 0 0 1 Монголія 1 0 0 1 Перу 1 0 0 1 59 Єгипет 0 5 2 7 60 Аргентина 0 3 2 5 Латвія 0 3 2 5 62 Грузія 0 3 0 3 63 Хорватія 0 2 1 3 64 Болгарія 0 2 0 2 65 Індонезія 0 1 2 3 66 Ірак 0 1 1 2 Намібія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 Словенія 0 1 1 2 70 Коста-Ріка 0 1 0 1 Кувейт 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 73 Гонконг 0 0 2 2 Литва 0 0 2 2 75 Сальвадор 0 0 1 1 Кенія 0 0 1 1 Саудівська Аравія 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Оман 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1 Китайський Тайбей 0 0 1 1 ОАЕ 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Москаленко зі світовим рекордом виграла «золото» Паралімпіади.

Фото Twitter Tokyo2020

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter