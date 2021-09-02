У суботу, 4 вересня, в Києві на НСК «Олімпійський» пройде матч відбірного турніру на ЧС-2022 між збірними України та Франції. Початок гри — о 21:45 (арбітр — Славко Вінчич із Словенії). Нагадаємо, в першій зустрічі суперників в березні була зафіксована нічия — 1:1.

У майбутньому поєдинку «жовто-синім» не допоможе півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який відбуватиме дискваліфікацію через перебір жовтих карток. У «трикольорових» з аналогічної причини буде відсутній захисник Жюль Кунде, який був вилучений у матчі минулого туру проти Боснії і Герцеговини.

У прямій трансляції матч Україна — Франція, починаючи з 21:45, покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». Крім того, на спеціалізованому каналі до матчу та після його завершення вийде в ефір програма «Головна команда», в якій ведучий та експерти обговорять перипетії поєдинку.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. 5-й тур

4 вересня (субота)

Фінляндія — Казахстан 16:00 «Футбол 2»

Сербія — Люксембург 19:00 «Футбол 2»

Катар — Португалія (контрольна гра) 19:45 «Футбол 3»

Україна — Франція 21:45 «Україна», «Футбол 1»

Нідерланди — Чорногорія 21:45 «Футбол 2»

Словаччина — Хорватія 21:45 «Футбол 3»

Нагадаємо, що після чотирьох нічиїх на старті відбірного циклу чемпіонату світу (у гостях із французами — 1:1, вдома з Фінляндією — 1:1 та з Казахстаном — 1:1, а також на виїзді з Казахстаном — 2:2) «жовто-сині» посідають у групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 8 очок (4 матчі); 2. Україна — 4 (4); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Україна — Франція.

Фото uaf.ua

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