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Спорт

Віце-чемпіон Олімпійських ігор Олександр Хижняк відгуляв весілля в рідній Полтаві

9:07 3 вересня 2021
Олександр Хижняк з коханою Тетяною Шестаковою

Чемпіон світу та Європи з боксу Олександр Хижняк, який на Олімпійських іграхув Токіо прикро програв поєдинок за золоту медаль, одружився в рідній Полтаві зі своєю коханою Тетяною Шестаковою.

Святкування пройшло у ресторані «Лілея». Про обраницю 26-річного боксера відомо, що вона теж полтавка. Дівчина закінчила Вищу школу економіки у польському Бидгощі, де вивчала туризм та готельний бізнес. А зараз вона вивчає філологію і журналістку в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Короленка.

Судячи зі знімків нареченої Хижняка у Facebook, вона теж небайдужа до спорту. Зокрема, Тетяна захоплюється тенісом та серфінгом.

Додамо, що за успішний виступ на Олімпіаді в столиці Японії Олександр Хижняк отримав від держави 80 тисяч доларів, а від керівництва Полтавської області — 2,5 млн гривень. Крім того, боксер став власником новенького автомобіля Volkswagen Touareg.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса.

фото Facebook

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