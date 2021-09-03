«Золото» Ємельянова і чотири «срібла»: Україна здорово почала 10-й змагальний день Паралімпіади

У п'ятницю, 3 вересня, в перші години 10-го змагального дня Паралімпійських ігор у Токіо, які триватимуть до 5 вересня, Україна поповнила свою скарбничку нагород п'ятьма медалями.

Чемпіоном Паралімпіади у веслуванні на каное став 28-річний Сергій Ємельянов з Дніпра (на фото), який в заїзді на 200 метрів випередив суперників і команд ПКР (Паралімпійський комітет Росії) та Великобританії, а ще повторив свій успіх Ріо.

«Срібло» Ігор у цій же дисципліні (тільки в іншому класі) приніс Україні 33-річний рівнянин Сергій Синюк, якого в змаганні байдарок-одиночок випередив лише веслувальник з Австралії.

Свою третю медаль Паралімпійських ігор в Токіо (після «бронзи» та «срібла») здобув 34-річний велогонщик з Кременчука, чотириразовий паралімпійський чемпіон Лондона та Ріо Єгор Дементьєв, який фінішував другим в шосейній гонці на 92,4 км. За іронією долі, нашого спортсмена обійшов лише француз Кевін ле Кунфф, якого Дементьєв залишив без медалі в «бронзовому» фіналі на велотреку.

Ще два «срібла» змагань у Токіо вибороли українські легкоатлети. 41-річний Микола Жабняк з Донецької області, який залишився в Лондоні-2012 і Ріо-2016 без медалей, став віце-чемпіоном Паралімпіади в метанні диска, а Людмила Даниліна, що стала п'ять років тому третьою на Іграх у Бразилії, — в бігу на 1 500 метрів.

У загальнокомандному заліку збірна України з 89 нагородами (21 золота, 43 срібних і 25 бронзових), як і раніше, посідає 5-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український плавець Максим Кріпак завоював четверте «золото» Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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