Жеребкування Кубка України з футболу: клуби прем'єр-ліги дізналися суперників

У п'ятницю, 3 вересня, в столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу, у якому взяли участь 11 клубів УПЛ, сім представників першої ліги та чотири — другої (як відомо, «Шахтар», «Динамо», які дізналися суперників у Лізі чемпіонів, а також «Зоря», «Колос» та «Ворскла» почнуть боротьбу за трофей з 1/8 фіналу).

У підсумку з легкої руки дворазового володаря титулу «Найсильніша людина планети» Василя Вірастюка та легендарного футболіста Анатолія Демʼяненка були сформовані такі пари:

«Металіст» (Харків) — «Десна» (Чернігів)

«Оболонь» (Київ) — «Верес» (Рівне)

«Волинь» (Луцьк) — «Маріуполь»

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Чорноморець» (Одеса)

«Альянс» (Липова Долина) — «Минай»

«ВПК-Агро» (Вишневе) — «Дніпро-1»

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Львів»

«Миколаїв» — «Рух» (Львів)

ЛНЗ (Черкаси) — «Інгулець» (Петрове)

«Епіцентр» (Дунаєвці) — «Металіст-1925» (Харків)

«Таврія» (Сімферополь) — «Олександрія»

Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу Кубка країни — 22 вересня. Нагадаємо, що саме в цей день «Динамо» та «Шахтар» на столичному «Оліймпійському визначать переможця національного Суперкубка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у фіналі Кубка України у додатковий час вирвало перемогу у «Зорі».

Фото uaf.ua

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter