Український плавець Максим Крипак з рекордом став 10-разовим чемпіоном Паралімпійських ігор

У п'ятницю, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України поповнила свою скарбничку нагород ще одним «золотом». Слідом за веслувальником Сергієм Ємельяновим на вищий щабель п'єдесталу пошани піднявся наш титулований плавець Максим Крипак, який здобув свою п'яту (!) медаль найвищої проби змагань у Токіо.

У запливі на 200 метрів «комплексом» 26-річний спортсмен з Харкова встановив паралімпійський рекорд, випередивши на фініші на 2 секунди італійця Стефано Раймонді і на 5,71 сек. голландця Баса Текке. Максим Кріпак — 10-разовий параолімпійський чемпіон (плюс три «срібла» Ріо-2016, а також «срібло» і «бронза» Токіо-2020)!

Лише на п'ять сотих секунди відстав на фініші дистанції 50 метрів батерфляєм від переможця американця Евана Остіна 21-річний плавець з Донецької області Андрій Трусов, який став віце-чемпіоном Ігор. Загалом на плавальних доріжках Токіо наш мультимедаліст завоював шість (!) нагород — два «золота», три «срібла» та «бронза».

Свою третю медаль на змаганнях в столиці Японії (і 11-у на Паралімпіадах!) здобув у плаванні на 100 метрів батерфляєм чотириразовий Паралімпійський чемпіон 32-річний Денис Дубров з Дніпра, який став бронзовим призером.

У загальнокомандному заліку збірна України з 92 нагородами (22 золотих, 44 срібних і 26 бронзових) утримує 5-те місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан і Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади.

Фото paralympic.org.ua

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter