Українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо

У п'ятницю, 3 вересня, українські спортсмени вже завоювали три «золота» Паралімпійських ігор в Токіо, які фінішують 5 вересня. Слідом за веслувальником Сергієм Ємельяновим і тепер вже 10-разовим паралімпійським чемпіоном у плаванні Максимом Крипаком на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся плавець Денис Остапченко, у якого раніше були «срібло» та «бронза» змагань у столиці Японії.

20-річний дебютант Паралімпіад з Полтави блискуче провів заплив на 200 метрів вільним стилем, випередивши на фініші дует переслідувачів з Мексики.

У медальному заліку Ігор Україна з 93 нагородами (23 «золота», 44 «срібла» і 26 «бронз»), як і раніше, утримує п'яту позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлетка Анастасія Москаленко зі світовим рекордом принесла Україні «золото» Паралімпіади.

Фото paralympic.org.ua

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