26.86 / 27.04 31.72 / 32.08
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо

13:57 3 вересня 2021
Денис Остапченко

У п'ятницю, 3 вересня, українські спортсмени вже завоювали три «золота» Паралімпійських ігор в Токіо, які фінішують 5 вересня. Слідом за веслувальником Сергієм Ємельяновим і тепер вже 10-разовим паралімпійським чемпіоном у плаванні Максимом Крипаком на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся плавець Денис Остапченко, у якого раніше були «срібло» та «бронза» змагань у столиці Японії.

20-річний дебютант Паралімпіад з Полтави блискуче провів заплив на 200 метрів вільним стилем, випередивши на фініші дует переслідувачів з Мексики.

У медальному заліку Ігор Україна з 93 нагородами (23 «золота», 44 «срібла» і 26 «бронз»), як і раніше, утримує п'яту позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлетка Анастасія Москаленко зі світовим рекордом принесла Україні «золото» Паралімпіади.

Фото paralympic.org.ua

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Знаки зодіаку

Яким чотирьом знакам зодіаку посміхнуться зірки — гороскоп на 3 вересня

добринін

Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.