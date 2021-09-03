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Спорт

Легкоатлетка Зоя Овсій з паралімпійським рекордом принесла Україні 24-е «золото» Ігор у Токіо

16:08 3 вересня 2021
Зоя Овсій

У п'ятницю, 3 вересня, українська збірна завоювала на Паралімпіаді у Токіо свою 24-у золоту медаль. Її здобула 27-річна легкоатлетка з Дніпра Зоя Овсій.

Метальниця булави, у якої раніше була «бронза» змагань у столиці Японії в метанні списа, з паралімпійським рекордом 25,12 см випередила найближчу суперницю Кассі Мітчелл з США на цілих 94 см, а володарку бронзової медалі Олену Горлову з команди ПКР — взагалі на 1 м і 4 см.

До речі, до свого ж світового рекорду (25,23 м), який було встановлено в 2019 році в Дубаї, українка Овсій не дотягнула лише 11 см.

У медальному заліку Ігор Україна з 94 нагородами (24 «золота», 44 «срібла» і 26 «бронз»), як і раніше, утримує п'яту позицію, на дві золоті нагороди відірвавшись від Нідерландів і на чотири — від Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український плавець Максим Кріпак став 10-кратним паралімпійських чемпіоном .

фото paralympic.org.ua

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