Ще чотири «золота» України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 3 вересня

У п'ятницю, 3 вересня, в 10-й змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 65 комплектів нагород. З початку змагань, які фінішують 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 84 країн.

Ще 10 нагород поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «золото» здобули Сергій Ємельянов (веслування на байдарках та каное; на фото), Максим Крипак, Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (легка атлетика), «срібло» — Сергій Синюк (веслування на байдарках та каное), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк, Людмила Даниліна (легка атлетика), Андрій Трусов (плавання), «бронзу» — Денис Дубров (плавання).

У медальному заліку «жовто-сині» з 94 нагородами (24 золоті, 44 срібні і 26 бронзових) продовжують утримувати 5-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.

Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни аж 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових).

Трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 184 медалі (85 золотих, 53 срібних, 46 бронзових), Великобританія — 111 (37−34−40) та збірна США — 93 (34−34−24), що потіснила на четверту позицію команду Паралімпійського комітету Росії.

Параолімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 85 53 46 184 2 Великобританія 37 34 40 111 3 США 34 34 24 92 4 Паралімпійський комітет Росії 34 29 44 107 5 Україна 24 44 26 94 6 Нідерланди 23 15 16 54 7 Бразилія 21 14 26 61 8 Австралія 18 27 27 72 9 Італія 13 27 25 65 10 Азербайджан 12 1 4 17 11 Німеччина 11 11 17 39 12 Франція 10 13 28 51 13 Іран 10 9 1 20 14 Іспанія 9 13 11 33 15 Японія 8 12 14 34 16 Угорщина 7 5 3 15 17 Узбекистан 7 4 6 17 18 Мексика 7 2 12 21 19 Польща 6 6 11 23 20 Нова Зеландія 6 3 3 12 Швейцарія 6 3 3 12 22 Ізраїль 6 2 1 9 23 Білорусь 5 1 1 7 24 Канада 4 10 6 20 25 Таїланд 4 4 7 15 26 Бельгія 4 3 8 15 27 Алжир 4 2 4 10 28 Ірландія 4 2 1 7 29 ПАР 4 1 1 6 30 Колумбія 3 7 13 23 31 Туніс 3 4 2 9 29 Бельгія 3 3 7 13 30 Словаччина 3 2 4 9 31 Ірландія 3 2 1 6 32 Словаччина 3 2 4 9 33 Нігерія 3 1 4 8 34 Куба 3 1 1 5 Данія 3 1 1 5 36 Йорданія 3 0 1 4 37 Індія 2 6 5 13 38 Туреччина 2 4 9 15 39 Чехія 2 3 3 8 40 Чилі 2 3 0 5 41 Венесуела 2 2 2 6 42 Норвегія 2 0 2 4 43 Сінгапур 2 0 0 2 44 Південна Корея 1 7 11 19 45 Австрія 1 5 3 9 46 Швеція 1 4 2 7 47 Марокко 1 3 2 6 48 Казахстан 1 3 1 5 Фінляндія 1 3 1 5 50 Греція 1 2 6 9 51 Сербія 1 2 1 4 52 Малайзія 1 2 0 3 52 Сербія 1 1 1 3 53 Еквадор 1 0 2 3 54 Кіпр 1 0 1 2 Шрі-Ланка 1 0 1 2 ОАЕ 1 0 1 2 57 Ефіопія 1 0 0 1 Монголія 1 0 0 1 Пакистан 1 0 0 1 Перу 1 0 0 1 61 Єгипет 0 5 2 7 62 Аргентина 0 4 3 7 63 Латвія 0 3 2 5 64 Грузія 0 3 0 3 65 Хорватія 0 2 3 5 66 Болгарія 0 2 0 2 67 Індонезія 0 1 2 3 68 Ірак 0 1 1 2 Намібія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 Словенія 0 1 1 2 72 Коста-Ріка 0 1 0 1 Кувейт 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 75 Литва 0 0 3 3 76 Гонконг 0 0 2 2 77 Сальвадор 0 0 1 1 Кенія 0 0 1 1 Саудівська Аравія 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Оман 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1 Китайський Тайбей 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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