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Спорт

Ще чотири «золота» України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 3 вересня

17:43 3 вересня 2021
Сергій Ємельянов

У п'ятницю, 3 вересня, в 10-й змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 65 комплектів нагород. З початку змагань, які фінішують 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 84 країн.

Ще 10 нагород поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «золото» здобули Сергій Ємельянов (веслування на байдарках та каное; на фото), Максим Крипак, Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (легка атлетика), «срібло» — Сергій Синюк (веслування на байдарках та каное), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк, Людмила Даниліна (легка атлетика), Андрій Трусов (плавання), «бронзу» — Денис Дубров (плавання).

У медальному заліку «жовто-сині» з 94 нагородами (24 золоті, 44 срібні і 26 бронзових) продовжують утримувати 5-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.

Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни аж 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових).

Трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 184 медалі (85 золотих, 53 срібних, 46 бронзових), Великобританія — 111 (37−34−40) та збірна США — 93 (34−34−24), що потіснила на четверту позицію команду Паралімпійського комітету Росії.

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 85 53 46 184
2 Великобританія 37 34 40 111
3 США 34 34 24 92
4 Паралімпійський комітет Росії 34 29 44 107
5 Україна 24 44 26 94
6 Нідерланди 23 15 16 54
7 Бразилія 21 14 26 61
8 Австралія 18 27 27 72
9 Італія 13 27 25 65
10 Азербайджан 12 1 4 17
11 Німеччина 11 11 17 39
12 Франція 10 13 28 51
13 Іран 10 9 1 20
14 Іспанія 9 13 11 33
15 Японія 8 12 14 34
16 Угорщина 7 5 3 15
17 Узбекистан 7 4 6 17
18 Мексика 7 2 12 21
19 Польща 6 6 11 23
20 Нова Зеландія 6 3 3 12
Швейцарія 6 3 3 12
22 Ізраїль 6 2 1 9
23 Білорусь 5 1 1 7
24 Канада 4 10 6 20
25 Таїланд 4 4 7 15
26 Бельгія 4 3 8 15
27 Алжир 4 2 4 10
28 Ірландія 4 2 1 7
29 ПАР 4 1 1 6
30 Колумбія 3 7 13 23
31 Туніс 3 4 2 9
29 Бельгія 3 3 7 13
30 Словаччина 3 2 4 9
31 Ірландія 3 2 1 6
32 Словаччина 3 2 4 9
33 Нігерія 3 1 4 8
34 Куба 3 1 1 5
Данія 3 1 1 5
36 Йорданія 3 0 1 4
37 Індія 2 6 5 13
38 Туреччина 2 4 9 15
39 Чехія 2 3 3 8
40 Чилі 2 3 0 5
41 Венесуела 2 2 2 6
42 Норвегія 2 0 2 4
43 Сінгапур 2 0 0 2
44 Південна Корея 1 7 11 19
45 Австрія 1 5 3 9
46 Швеція 1 4 2 7
47 Марокко 1 3 2 6
48 Казахстан 1 3 1 5
Фінляндія 1 3 1 5
50 Греція 1 2 6 9
51 Сербія 1 2 1 4
52 Малайзія 1 2 0 3
52 Сербія 1 1 1 3
53 Еквадор 1 0 2 3
54 Кіпр 1 0 1 2
Шрі-Ланка 1 0 1 2
ОАЕ 1 0 1 2
57 Ефіопія 1 0 0 1
Монголія 1 0 0 1
Пакистан 1 0 0 1
Перу 1 0 0 1
61 Єгипет 0 5 2 7
62 Аргентина 0 4 3 7
63 Латвія 0 3 2 5
64 Грузія 0 3 0 3
65 Хорватія 0 2 3 5
66 Болгарія 0 2 0 2
67 Індонезія 0 1 2 3
68 Ірак 0 1 1 2
Намібія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Словенія 0 1 1 2
72 Коста-Ріка 0 1 0 1
Кувейт 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
75 Литва 0 0 3 3
76 Гонконг 0 0 2 2
77 Сальвадор 0 0 1 1
Кенія 0 0 1 1
Саудівська Аравія 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Оман 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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