Ще чотири «золота» України: медальний залік Паралімпіади за підсумками 3 вересня
У п'ятницю, 3 вересня, в 10-й змагальний день на Паралімпійських іграх у Токіо розіграли ще 65 комплектів нагород. З початку змагань, які фінішують 5 вересня, на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 84 країн.
Ще 10 нагород поклали до скарбнички збірної українські спортсмени з обмеженими можливостями: «золото» здобули Сергій Ємельянов (веслування на байдарках та каное; на фото), Максим Крипак, Денис Остапченко (плавання), Зоя Овсій (легка атлетика), «срібло» — Сергій Синюк (веслування на байдарках та каное), Єгор Дементьєв (велоспорт), Микола Жабняк, Людмила Даниліна (легка атлетика), Андрій Трусов (плавання), «бронзу» — Денис Дубров (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 94 нагородами (24 золоті, 44 срібні і 26 бронзових) продовжують утримувати 5-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україна, як і раніше, йде четвертою, поступаючись лише китайцям, британцям і представникам країни-агресора.
Відзначимо блискучий виступ у Токіо наших плавців, які завершили виступи на Паралімпіаді. Українські майстри водних доріжок здобули для країни аж 43 медалі (14 золотих, 18 срібних і 11 бронзових).
Трійку лідерів Ігор (за кількістю «золота») очолюють Китай — 184 медалі (85 золотих, 53 срібних, 46 бронзових), Великобританія — 111 (37−34−40) та збірна США — 93 (34−34−24), що потіснила на четверту позицію команду Паралімпійського комітету Росії.
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|85
|53
|46
|184
|2
|Великобританія
|37
|34
|40
|111
|3
|США
|34
|34
|24
|92
|4
|Паралімпійський комітет Росії
|34
|29
|44
|107
|5
|Україна
|24
|44
|26
|94
|6
|Нідерланди
|23
|15
|16
|54
|7
|Бразилія
|21
|14
|26
|61
|8
|Австралія
|18
|27
|27
|72
|9
|Італія
|13
|27
|25
|65
|10
|Азербайджан
|12
|1
|4
|17
|11
|Німеччина
|11
|11
|17
|39
|12
|Франція
|10
|13
|28
|51
|13
|Іран
|10
|9
|1
|20
|14
|Іспанія
|9
|13
|11
|33
|15
|Японія
|8
|12
|14
|34
|16
|Угорщина
|7
|5
|3
|15
|17
|Узбекистан
|7
|4
|6
|17
|18
|Мексика
|7
|2
|12
|21
|19
|Польща
|6
|6
|11
|23
|20
|Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|22
|Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
|Білорусь
|5
|1
|1
|7
|24
|Канада
|4
|10
|6
|20
|25
|Таїланд
|4
|4
|7
|15
|26
|Бельгія
|4
|3
|8
|15
|27
|Алжир
|4
|2
|4
|10
|28
|Ірландія
|4
|2
|1
|7
|29
|ПАР
|4
|1
|1
|6
|30
|Колумбія
|3
|7
|13
|23
|31
|Туніс
|3
|4
|2
|9
|29
|Бельгія
|3
|3
|7
|13
|30
|Словаччина
|3
|2
|4
|9
|31
|Ірландія
|3
|2
|1
|6
|32
|Словаччина
|3
|2
|4
|9
|33
|Нігерія
|3
|1
|4
|8
|34
|Куба
|3
|1
|1
|5
|Данія
|3
|1
|1
|5
|36
|Йорданія
|3
|0
|1
|4
|37
|Індія
|2
|6
|5
|13
|38
|Туреччина
|2
|4
|9
|15
|39
|Чехія
|2
|3
|3
|8
|40
|Чилі
|2
|3
|0
|5
|41
|Венесуела
|2
|2
|2
|6
|42
|Норвегія
|2
|0
|2
|4
|43
|Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|44
|Південна Корея
|1
|7
|11
|19
|45
|Австрія
|1
|5
|3
|9
|46
|Швеція
|1
|4
|2
|7
|47
|Марокко
|1
|3
|2
|6
|48
|Казахстан
|1
|3
|1
|5
|Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|50
|Греція
|1
|2
|6
|9
|51
|Сербія
|1
|2
|1
|4
|52
|Малайзія
|1
|2
|0
|3
|52
|Сербія
|1
|1
|1
|3
|53
|Еквадор
|1
|0
|2
|3
|54
|Кіпр
|1
|0
|1
|2
|Шрі-Ланка
|1
|0
|1
|2
|ОАЕ
|1
|0
|1
|2
|57
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Монголія
|1
|0
|0
|1
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|Перу
|1
|0
|0
|1
|61
|Єгипет
|0
|5
|2
|7
|62
|Аргентина
|0
|4
|3
|7
|63
|Латвія
|0
|3
|2
|5
|64
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|65
|Хорватія
|0
|2
|3
|5
|66
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|67
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|68
|Ірак
|0
|1
|1
|2
|Намібія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Словенія
|0
|1
|1
|2
|72
|Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|Кувейт
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|75
|Литва
|0
|0
|3
|3
|76
|Гонконг
|0
|0
|2
|2
|77
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Кенія
|0
|0
|1
|1
|Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Оман
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний принесли Україні два «золота» Паралімпіади в Токіо.
Фото Twitter Tokyo2020188
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