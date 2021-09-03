Написав листа самому собі: знаменитий футболіст оригінально оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий нападник «Баварії», «Ювентуса», «Мілана» та збірної Хорватії Маріо Манджукич, який три роки тому попрощався з національною командою, оригінально оголосив про завершення футбольної кар'єри. 35-річний хорват на своїй сторінці в Instagram опублікував лист самому собі, прикріпивши до посту фото своїх перших бутс.

«Дорогий маленький Маріо! - написав Маріо Манджукич. — Коли ти вперше одягнеш ці бутси, ти навіть уявити собі не зможеш, що на тебе чекає в футболі. Ти будеш забивати голи на найбільших турнірах і виграєш найбільші трофеї з грандами світового футболу.

Також, гордо представляючи свою націю, ти допоможеш написати історію хорватського спорту. Ти досягнеш успіху, тому що навколо будуть хороші люди — товариші по команді, тренери, вболівальники і сім'я, агент і друзі. Ти будеш їм усім безмежно вдячний! Насамперед, ти досягнеш успіху, тому що завжди будеш намагатися з усіх сил. Зрештою, це те, чим ти будеш найбільше пишатися.

Ти багато чим пожертвуєш, але знатимеш, що це того варте, через ті чудові моменти. Ти зрозумієш, що настав момент піти на пенсію, повісити бутси на цвях, і не пошкодуєш. Попереду буде написана нова глава в твоєму житті".

Нагадаємо, що Маріо Манджукич — переможець Ліги чемпіонів у складі «Баварії», віце-чемпіон світу в футболці збірної Хорватії, а також багаторазовий чемпіон Німеччини та Італії. Останнім клубом форварда був «Мілан», за який Манджукич в минулому сезоні провів 11 ігор і забитими м'ячами не відзначився.

З Кріштіану Роналду під час спільних виступів за "Ювентус"

При цьому Манджукич — один з п'яти гравців в історії футболу, якому пощастило забити у фіналах Ліги чемпіонів («Реалу» в 2017-му) і чемпіонату світу (Франції в 2018-му). Раніше таке вдавалося лише Ференцу Пушкашу, Золтану Цібору, Герду Мюллеру і Зінедіну Зідану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний півзахисник Арьєн Роббен оголосив про завершення кар'єри.

Фото Instagram

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