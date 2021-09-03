Українська «молодіжка» у стартовій грі відбору Євро-2023 обіграла в гостях Сербію

У п'ятницю, 3 вересня, молодіжна збірна України провела перший поєдинок у відбірному циклі Євро-2023, де її суперниками в групі стали «молодіжки» Франції, Сербії, Північної Македонії, Вірменії та Фарерських островів.

Молодіжне Євро-2023. Кваліфікація. Група Н

Сербія (U21) — Україна (U21) — 0:1

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Таловеров, Сич, Михайленко, Назаренко (Брагару, 90), Бондаренко, Криськів (Желізко, 68), Судаков (Драмбаєв, 88), В'юнник (Супряга, 77).

Гол: Криськів (14).

Підопічні Руслана Ротаня дуже активно почали зустріч на полі спортивного центру Федерації футболу Сербії в містечку Стара Пазова, і на 4-й хвилині після небезпечної подачі з кутового Назаренка сербів врятувала лише штанга. Втім, незабаром м'яч все ж побував у воротах господарів поля. На 14-й хвилині в ході швидкої атаки «жовто-синіх» футболіст «Металіста-1925» Криськів після пасу Вівчаренка з флангу вивів збірну України вперед — 1:0. Незабаром вже сам Вівчаренко міг подвоїти перевагу гостей, але сербів після його удару з меж штрафного врятував голкіпер Гордич.

У час, що залишався до перерви, активніше виглядала команда Звонко Живковича, але до 100-відсоткових нагод біля воріт голкіпера «Динамо» Нещерета справа, на щастя, не дійшла (після 45 хвилин гри удари в площину — 3:0 на користь України).

У другому таймі на полі точилася гостра гра з обох боків, але рахунок в поєдинку так і не змінився (принаймні, двічі блискучу реакцію довелося демонструвати Нещерету). Заслужена перемога України на старті відбірного турніру!

В інших поєдинках у групі зафіксовані такі результати: Франція — Північна Македонія — 3:0 (Мбюкю, 26, Камавінга, 50, Калулу, 89), Вірменія — Фарерські острови — 2:0 (Григорян, 40, Мірзоян, 85). Нагадаємо, що саме дуеллю острів'ян та вірмен в Тофтірі у червні стартувала кваліфікація в групі (фарерці тоді перемогли — 2:0).

Турнірне становище в групі: 1. Франція — 3 очка (1 матч); 2. Україна — 3 (1); 3. Фарери — 3 (2); 4. Вірменія — 3 (2); 5. Сербія — 0 (1); 6. Північна Македонія — 0 (1).

У наступному поєдинку відбору підопічні Руслана Ротаня зіграють у вівторок, 7 вересня, в Ковалівці проти команди Вірменії (початок — о 19:00).

Нагадаємо, що на чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп і найкраща з команд, що посядуть другі місця. Решта вісім збірних, які стали другими у своїх групах, проведуть у вересні 2022-го плей-оф, щоб визначити останніх чотирьох учасників фінальної частини першості Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України невдало виступила на меморіалі Валерія Лобановського.

Фото Starsportphoto

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