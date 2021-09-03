«Я не хотів йти зі збірної України»: Андрій Шевченко розповів скандальні деталі своєї відставки

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, який 1 серпня залишив свій пост, прибув до Києва і під час зустрічі з представниками ЗМІ розповів, зокрема, скандальні подробиці свого відходу з національної команди.

«Ми прийняли рішення продовжити контракт після Євро-2020. Я зустрівся з Павелком (президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, кум Андрія Шевченка. — Авт.) і повідомив про своє рішення, — цитує Андрія Шевченка FootballHub. — Він сказав, що не готовий обговорювати це. Після цього я полетів у відпустку. Потім зустрівся з ним на фіналі в Лондоні. Розмов про пролонгацію не було. Потім просто закінчився термін дії мого контракту.

Я не говорив, що йду. Я просто сказав, що мій контракт завершений. Попередньо пролонгація була обговорена. Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. У суді вирішувати питання я не буду.

За всі п'ять років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. Підкреслюю, УАФ повністю розрахувалася з нами. Проблем немає. Я нікого зараз не звинувачую. Я просто пояснюю всю ситуацію. Я констатую факти. Я чую багато розмов. Журналісти повинні знати про всі процеси. Зараз контакту з Павелком у мене немає".

3 вересня. Андрій Шевченко і його помічники під час спілкування з журналістами в Києві

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок (зокрема і «кабінетне» від Швейцарії в Лізі націй), дійшовши до чвертьфіналу Євро-2020.

Після відставки Шевченка нашу національну команду очолив Олександр Петраков. Під керівництвом нового наставника «жовто-сині» у відборі ЧС-2020 вже зіграли внічию в гостях з Казахстаном (2:2), а 4 вересня прийматимуть на київському «Олімпійському» Францію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко зайнявся улюбленою справою після відходу зі збірної.

Фото uaf.ua, Вадима АДАМЕНКА, FootballHub

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter