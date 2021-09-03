Світоліна за підтримки чоловіка ефектно перемогла на US Open суперницю з Росії

На кортах Нью-Йорка триває один з чотирьох тенісних турнірів серії «Великого шолома» US Open із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5-а в світі), яка раніше здолала Ребекку Маріно з Канади (6:2, 6:3) і Ребеку Масарову з Іспанії (6:2, 7:5), пробилася до 1/8 фіналу. У поєдинку третього кола 26-річна одеситка, яку на трибунах підтримував чоловік Гаель Монфіс, вшосте (!) поспіль (за ефектної гри) обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну (27-а) — 6:4, 6:2. До речі, раніше росіянка виявилася сильнішою за чешку Маркету Вондроушову, яка на Олімпіаді в Токіо не пустила Світоліну до фіналу (пізніше українка здобула «бронзу» Ігор).

Путівку до чвертьфіналу змагань у Нью-Йорку Еліна, котра вже заробила на US Open 265 тисяч доларів «брудними», оскаржить у протистоянні з експершою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп (12-а), яка у важкому поєдинку перемогла Олену Рибакіну (19-а) з Казахстану — 7:6 (11), 4:6, 6:3.

Нагадаємо, що свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США Світоліна показала в 2019 році, дійшовши до півфіналу.

На жаль, інші українки — Марта Костюк (55-а), Даяна Ястремська (51-а) і Ангеліна Калініна (76-а) — припинили в Нью-Йорку боротьбу в одиночному розряді. Причому двох останніх тенісисток вибила з турніру колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер (17-а) з Німеччини, яка перед поєдинком проти Калініної (6:3, 6:2) ночувала в… тренажерному залі.

Справа в тому, що чемпіонка US Open-2016 повинна була провести з українкою вечірній матч, але через проблеми з дахом над кортом його перенесли на наступний день. Оскільки через ураган Іда в Нью-Йорку став транспорт, їй довелося ночувати в тренажерному залі на території стадіоні Артура Еша (саме на корті цієї арени Анжелік пізніше обіграла Ангеліну).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна готує чоловікові-французу і де проведе медовий місяць.

Фото Jessie48

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