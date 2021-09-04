«Улюбленець» росіян Цвєтов став віце-чемпіоном Паралімпіади і знову відмовився від фото з призерами з ПКР

Суботу, 4 вересня, передостанній змагальний день літніх Паралімпійських ігор у столиці Японії збірна України розпочала зі здобуття двох медалей у ранковій частині програми.

Дворазовим віце-чемпіоном змагань у Токіо став 27-річний легкоатлет з Миколаєва Ігор Цвєтов, який після завоювання «срібла» в бігу на 100 метрів відмовився фотографуватися на п'єдесталі пошани з представниками команди ПКР (Паралімпійського комітету Росії). Цього разу на 200-метрівці українець (до речі, дворазовий чемпіон Ріо-2016) знову вклинився в «розборки» трьох росіян і на фініші, як і на першій дистанції, поступився лише Дмитру Сафронову, який встановив світовий рекорд.

До речі, Ігор Цвєтов не став зраджувати своїм принципам і під час нагородження знову відмовився від спільного фото з росіянами. Раніше він вже пояснив свій вчинок, опублікувавши пост ц Facebook.

«Хтось бачить в цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці», — написав Ігор Цвєтов.

Срібну медаль у змаганнях на байдарках-одиночках принесла Україні 38-річна дебютантка Паралімпійських ігор Марина Мажула, котра представляє Волинь. У фінальному заїзді на 200 метрів наша чемпіонка світу та Європи поступилася лише суперниці з Німеччини.

Марина Мажула

У медальному заліку Ігор Україна з 96 нагородами (24 золоті, 46 срібних і 26 бронзових), як і раніше, утримує п'яту позицію, на одне «золото» випереджаючи Нідерланди, на три — Бразилію і на чотири — Австралію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український плавець Максим Крипак завоював п'яту золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото Twitter Tokyo2020

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