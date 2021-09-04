Ярослава Магучіх залишила олімпійську чемпіонку з Росії без «золота» етапу «Діамантової ліги»

У Брюсселі відбувся передостанній етап «Діамантової ліги», в якій беруть участь найкращі легкоатлети світу. Прекрасно виступила в столиці Бельгії 19-річна віце-чемпіонка світу та чемпіонка Європи українка Ярослава Магучіх, котра стала в серпні бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо.

Красуня з Дніпра в найкращій спробі подолала планку на висоті 202 см, випередивши олімпійську чемпіонку Токіо Марію Ласіцкене з Росії (раніше українка потрапила у скандал за спільне фото з росіянкою) і віце-чемпіонку Ігор Ніколу Макдермотт з Австралії, яким підкорилася висота 200 см.

Ще дві українські стрибунки — Ірина Геращенко (192 см) і Юлія Левченко (188 см) — показали четвертий і восьмий результат відповідно.

«Ідеальний день, — заявила після перемоги Ярослава Магучіх. — Чудова погода, чудові глядачі на трибунах, які голосно підтримували всіх учасників. Намагаюся насолоджуватися кожним стрибком. Здорово, що вдалося перемогти. Наступного тижня останній етап у Цюріху (8−9 вересня. — Авт.), а потім буде відпустка».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко виграла етап «Діамантової ліги» в США.

Фото Instagram diamondleagueathletics

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