Українець Ковальчук, якому в дитинстві ведмідь відірвав руку, став дворазовим призером Паралімпіади в Токіо

У суботу, 4 вересня, збірна України збільшила свою скарбничку нагород Паралімпійських ігор в столиці Японії до 97 медалей. Слідом за Мариною Мажулою (веслування на байдарках і каное) та Ігорем Цвєтовим (легка атлетика) на п'єдестал пошани піднявся 48-річний стрілець Василь Ковальчук, якому в дитинстві ведмідь у зоопарку відірвав руку.

Уродженець Черкас, який представляє на змаганнях Одеську область, після «золота» Лондона-2012 та Ріо-2016, а також «срібла» Токіо-2020 завоював у Японії ще й бронзову медаль у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 50 метрів, поступившись лише двом представникам Сербії (від «срібла» нашого спортсмена відділила лише одна десята бала).

«Якось ще в школі один з суботників проводився поряд із зоопарком, — розповідав в інтерв'ю «ФАКТАМ» Василь Ковальчук. — Звільнившись, ми з друзями вирушили подивитися на звірів. Затрималися біля гімалайського ведмедя — він такий гарний був, чорний з білою грудкою. Як у нас у фільмах і мультиках раніше показували: дівчинка в лісі спить, ведмедик підходить, обнюхує і йде собі далі. А насправді у цих звірів просто блискавична реакція: вони рибу кігтями з річки виловлюють.

Підійшов я до клітки без всякого страху, взявся за прути. І раптом — удар по руці! Звір зубами перехоплює мою руку вище ліктя. Все в одну мить! Поруч стояв хлопець — студент. Так він мене в свій бік тягнув, а ведмедик — в свій. Хрускіт, зірки в очах… Ведмідь тікає з моєю рукою в зубах в один бік, ми зі студентом — в інший. Мені одразу наклали джгут, викликали «швидку». Руку відбирати у звіра було марно. Ведмідь є ведмідь. Він її обгриз до кісточок. Пришивати вже було нічого.

Лікарі приїхали швидко. Поки везли до лікарні, розпитували, де я живу. До мами прийшли і сказали, що, мовляв, вашого хлопця трохи ведмедик подряпав. Сталося це за чотири дні до мого 11-річчя. Отямився після операції — поруч мама плаче. Вона потім розповідала, що весь тиждень до цієї трагедії у нас пугач поруч з будинком літав та ухав. Вона відчувала, що не до добра.

Сталося це все в квітні, а в травні я вже повернувся до школи і намагався щось писати і малювати лівою рукою. Соромився, звичайно, спочатку. Того ж літа мені зробили мій перший протез. Я їх вже штук п'ять змінив. Але інвалідом ніколи себе не відчував. Ні друзі, ні вчителі ніяких поблажок мені не робили".

Зазначимо, що в медальному заліку Ігор Україна з 97 нагородами (24 золоті, 46 срібних і 27 бронзових), як і раніше, утримує п'яту позицію, на одне «золото» випереджаючи Нідерланди, на три — Бразилію і на чотири — Австралію. До заповітної позначки «100 нагород» — всього-нічого…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Остапченко завоював золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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