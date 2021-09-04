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Спорт

Ольга Харлан зізналася, що займалася сексом під час Олімпійських ігор у Токіо

17:16 4 вересня 2021
Ольга Харлан

Уславлена українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Пекіна, шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан, яка на Олімпіаді в Токіо сенсаційно залишилася без медалі, зізналася, що займалася сексом під час Ігор у столиці Японії.

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Як відомо, у спортсменки, котрій 4 вересня виповнився 31 рік (Ольга вирішила зробити паузу у виступах), роман з 34-річним італійським фехтувальником Луїджі Самеле, який завоював у Токіо дві срібні медалі — в особистих і командних змаганнях.

«Чи був у мене секс на Олімпіаді? Ха-ха-ха! Не буду відповідати на це запитання, — розповіла Ольга Харлан на YouTube-каналі „Отдушивдушу“. — Ну, гаразд, був, звичайно. У мене там хлопець був, ми ж повинні були зачекінітись. Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок. Це було не до змагань, а після. Перед змаганнями сексу не було — ось у мене і немає медалі!»

«Кажуть, італійці дуже пристрасні. З Луїджі ти стала більш вульгарною?» — запитали у красуні в ході інтерв'ю.

«Вульгарнішою? Та ні, така ж. Така ж вульгарна, як і була, ха-ха! Насправді він нормальний, не вульгарний, не перегинає, все норм», — підсумувала Ольга.

На жаль, на Іграх в Токіо Ольга Харлан залишилася без олімпійської медалі

Луїджі та Ольга

Нагадаємо, що свого часу Ольга Харлан була одружена з фехтувальником Дмитром Бойко, але в 2018 році пара розлучилася.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ольга Харлан стане учасницею «Танців з зірками».

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