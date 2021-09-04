У суботу, 4 вересня, збірна України з футболу, яка втратила на 95-й хвилині перемогу в Казахстані (2:2), проведе на київському «Олімпійському» відбірний матч ЧС-2022 проти чинного чемпіона світу Франції, яка в меншості зіграла на своєму полі внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1). Початок поєдинку — о 21:45, арбітр — 42-річний Славко Вінчіч зі Словенії, який у цьому відборі вже судив зустріч Україна — Казахстан (1:1).

Перед шостим за рахунком протистоянням суперників на полі «жовто-синіх» (в активі України одна перемога, дві зустрічі завершилися внічию і двічі виграли французи) команда Олександра Петракова через перебір жовтих карток не дорахувалася Олександра Зінченка, а через травму — Віталія Буяльського, котрий вибув з ладу на три тижні. Також до заявки на поєдинок не потрапив новачок польської «Легії» Ігор Харатін, який літав до Варшави (з Нур-Султана!) підписувати контракт з новим клубом.

У свою чергу, дружині Дідьє Дешама через червону картку, отриману в попередній грі, не допоможе захисник Жюль Кунде (замість нього в табір «триколірних» викликаний Норді Мукіеле з «Лейпцига»), через травми — півзахисники Нголо Канте, Корентен Толіссо (їх замінили Маттео Гендузі з «Марселя» та Адрієн Рабьо з «Ювентуса») і лідер атак Кіліан Мбаппе.

Відео голів у поєдинку Україна — Франція (господарі — в синіх футболках, гості — в білих) в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

До речі, в суботу, 4 вересня, в нашій групі вже відбувся поєдинок Фінляндія — Казахстан — 1:0 (Похʼянпало, 60).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 8 очок (4 матчі); 2. Фінляндія — 5 (3); 3. Україна — 4 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 2 (3); 5. Казахстан — 2 (4).

Нагадаємо, що в наступних матчах кваліфікації чемпіонату світу збірна України 9 жовтня зіграє в Хельсінкі з Фінляндією, а 12 жовтня прийме у Львові Боснію і Герцеговину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Україна — Франція.

Фото uaf.ua

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