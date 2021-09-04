Українка Оксана Ботурчук стала триразовою віце-чемпіонкою Паралімпійських ігор у столиці Японії

У суботу, 4 вересня, в передостанній змагальний день Паралімпійських ігор у столиці Японії українські легкоатлети завоювали свою останню медаль Токіо-2020, завершивши виступи з 24 нагородами (6 золотих, 15 срібних і 3 бронзових).

Триразовою віце-чемпіонкою Паралімпіади в Країні сонця, що сходить, стала ветеран збірної України — 36-річна Оксана Ботурчук, яка завоювала «срібло» в бігу на 200 метрів. Подолавши дистанцію разом зі своїм супроводжувачем Микитою Барабановим зі своїм найкращим результатом в сезоні — 24,48 секунди, легкоатлетка з Дніпра поступилася лише непереможній кубинці Омарі Дуранд, що встановила світовий рекорд (23,02 сек.).

Зазначимо, що Ботурчук — мультимедалістка Паралімпійських ігор (10 нагород!) В Пекіні-2008 Оксана здобула «золото» і два «срібла», в Лондоні-2012 — «срібло» і «бронзу», в Ріо-2016 — два «срібла» і ось тепер — три срібні нагороди Токіо (раніше українка стала другою в бігу на 100 метрів і на 400-метрівці).

До речі, історія життя Оксани Ботурчук, яка свого часу отримала важкі травми в автомобільній аварії, лягла в основу сценарію художнього фільму «Пульс» (у картині знялися відомі українські актори Станіслав Боклан та Ахтем Сеітаблаєв, а також телеведуча Лілія Ребрик).

У медальному заліку Ігор Україна з 98 нагородами (24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових), як і раніше, утримує п'яту позицію, випереджаючи лише за рахунок більшої кількості «срібла» Нідерланди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стрілець Василь Ковальчук, якому в дитинстві ведмідь відірвав руку, став дворазовим призером Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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